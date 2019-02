Barrierefreiheit Göppinger Kunsthalle ist für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich

Göppingen / Axel Raisch

Wer wie Michael Danne im Rollstuhl sitzt, hat es schwer, in die Göppinger Kunsthalle zu kommen. Beim Umbau vor vier Jahren gab es keinen Aufzug. Nun ist guter Rat teuer.

Viele Jahre war Michael Danne ehrenamtlich für die Göppinger Kunsthalle tätig. Seit einem Schlaganfall im Jahre 2013 sitzt der Ebersbacher im Rollstuhl und kann dort stattfindende Ausstellungen kaum noch besuchen. Das Gebäude ist nicht ausreichend barrierefrei.

Den Internetauftritt der Kunsthalle hat der 66-Jährige auf die Beine gestellt, er war aktiv im Beirat des Kunstvereins, hat geholfen, wenn Not am Mann war und einmal sogar Fischsuppe gekocht als der ehemalige SPD-Vorsitzende Björn Engholm zu Gast war, erinnert sich seine Frau Karin Danne. Kaum eine Ausstellungseröffnung hätten sie verpasst, berichtet sie wehmütig.

Für Rollstuhlfahrer schwieriges Terrain

Vernissagebesuche sind seit einigen Jahren für das Ehepaar kaum mehr möglich, da die Kunsthalle in Göppingen für Rollstuhlfahrer schwieriges Terrain ist. Ohne begleitende Helfer geht es nicht, sagt Karin Danne, die Kunst studiert hat. „Für ihn und mich alleine ist es ein Unding.“ Ausstellungseröffnungen im ersten Stock und eine Toilette im Erdgeschoss seien ein weiteres Problem. Besonders schwierig wird es in den Wintermonaten. Denn die Ausweicheingänge seien nur über schlecht beleuchtete und teils desolate Wege erreichbar, Gehwege oft zugeparkt. Der Besuch einer Ausstellungseröffnung im Januar war derart unerfreulich für sie, dass sich Karin Danne nun an Stadtverwaltung und Öffentlichkeit wandte. Enttäuscht zeigen sich Dannes davon, dass während des Umbaus vor gut vier Jahren kein Aufzug eingebaut wurde. „Ein einfacher Lastenaufzug wäre für uns ausreichend“, sagt Karin Danne.

