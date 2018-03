Kult In allen Kneipen tanzt der Bär

In allen Kneipen tanzt der Bär

Göppingen / Konstantin Heidemann

Schon am frühen Samstagabend schallten rockige Gitarren-Klänge, wummernde Bässe und lautstarker Trommelwirbel aus den bereits geöffneten Kneipentüren in der ganzen Göppinger Innenstadt. Die 20 Bands in den ebenso vielen Musikkneipen waren alle schon beim Soundcheck. Höchst professionell organisiert zeigte sich auch die Security, die zum Arbeitseinsatz an den Eingangstüren stand. Auch die ersten Musiknachtfans waren schon unterwegs.

Schon frühzeitig bildeten sich Menschentrauben vor Göppingens Kultkneipe „Treff“, während im Inneren schon um letzte Sitzplätze gerungen wurde. „Iron Eyed“ nennen sich die Hard-and-Heavy-Coverer, die auch schon „live on stage“ waren. Mit sechs Musikern auf der Bühne war es die größte Formation der Musiknacht. Genau vis à vis, vor dem „Writer’s Irish Pub“, spielten sich ähnliche Szenen ab, denn dort drängelten viele Partygäste zwischen der Security durch in die kleine Lounge.

Ein paar Türen weiter im „Helmle“ stand Göppingens Blues-­Rock-Ikone Werner Dannemann mit Gitarrist Franky Barth und einem Blues-Harpspieler auf der kleinen Bühne. Über zwei Stunden Rythm & Blues begeisterte die Zuhörer in der zum Bersten gefüllten Location. Altbekannte Klassiker wie „Cocaine“, „Crossroads“ , „Lay Down Sally“ oder „Roll over Beethoven“ rissen dort die Rockfans regelrecht von den Hockern.

Auch im „Tresor“ war kaum noch tanzbarer Raum vor der Bühne, weil die eigentlich großzügige Spielstätte ebenfalls zum Platzen gefüllt war. Im Rampenlicht powerte „Ncognito“ um Sängerin und Frontfrau Andrea Lopez grandiose Funk-, Soul- und Latin-Covers auf das gut gestimmte Publikum ab, das begeistert mitmachte.

Das wohl urigste Konzert fand in der „Apothek“ statt – auf engstem Raum quetschten sich da die Zuschauer mit der Band „Halfplugged“. Das Kirchheimer Quartett feuerte einen Rockklassiker nach dem anderen auf die feierwilligen Gäste ab. Aber auch der hochkarätige Gitarrist Siggi Schwarz und Göppingens Keyboard-Größe Klaus Brosowsky an der Hammond-Orgel, der in Kennerkreisen auch als der kleine John Lord von Deep Purple gehandelt wird, rockten bei der 9. Musiknacht die Bühnenbretter.

Natürlich durften auch die „Ol´ Smugglers Blues Band“ und die vier Göppinger Rock-Musiker von „James Bomb“ nicht fehlen und zogen bei ihrem Heimspiel alle Register.

Im „Citypool“ sorgte eine ganz besondere Gruppe namens „Under the Ceiling“ für Aufsehen. Aber kein Wunder, die Frontsängerin Nicky ist bekannt aus Funk & Fernsehen und war zuletzt bei „The Voice of Germany zu Gast.

In völlig neuer Besetzung präsentierte sich die Formation „Mother of Pearl“ um den bekannten Gitarristen Heiko Baur aus Holzheim. Auch hier, im Café am Kornhausplatz, hatten die fröhlichen Partygäste offensichtlich ihren Spaß.

Alles in allem ging eine großartige 9. Göppinger Musiknacht ohne große Zwischenfälle friedlich in den frühen Morgenstunden zu Ende.