Die Telekom lässt nicht verlauten, was sie mit dem seit zehn Jahren leer stehenden Fernmeldeamt im Göppinger Reusch vor hat. Die Stadt winkt weiter ab. Sie will den Koloss nicht. © Foto: Staufenpress Im Reusch steht seit einem Jahrzehnt der Bürokomplex des ehemaligen Fernmeldeamtes leer. Die Göppinger fragen sich, was daraus wird. Doch die Telekom lässt nichts nach außen dringen.