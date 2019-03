Im Parkhaus Friedrichstraße müssen die Nutzer in der nächsten Woche einige Tage ohne Aufzug auskommen.

Wie die Parkhaus GmbH mitteilt, sind die Sanierungsarbeiten und insbesondere der Anbau des Treppenhauses inzwischen fertiggestellt. Deshalb soll nun mit der Sanierung des alten Treppenhauses einschließlich des Aufzugsschachts begonnen werden. Da der neue Aufzug im Anbau an der Südwest-Ecke erst Mitte der nächsten Woche in Betrieb genommen werden könne, bedeute dies, dass einige Tage keiner der Aufzüge benutzt werden könne. Das Parkhaus sei in dieser Zeit vorübergehend ausschließlich über das neue Treppenhaus erreichbar. Man habe das Parkhaus aufgrund des Parkdrucks in der Innenstadt für die drei bis vier Tage ohne Aufzug nicht schließen wollen.