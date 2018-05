Joas Notizen aus der Provinz Im Namen des Affen

Joa Schmid

Endlich! Die Liberalen sind wieder da. Lange wähnten wir sie als Folge einer postjamaikanischen Belastungsstörung weg vom Fenster deutscher Politik, da melden sie sich nun mit einer Art Bäckerrechtsbewegung um so spektakulärer zurück. Die neue Strategie hat das Potenzial, aus der einstigen Klientel- eine wahre Volkspartei zu machen, was den politischen Gegner in die totale Verzweiflung treibt. So will die SPD allen Ernstes die Schulz-Story neu schreiben und deren Hauptprotagonisten wieder ins Europaparlament schicken, um ihn in vier Jahren erneut zum Kanzlerkandidaten zu machen, während die CSU zu einem fürchterlichen Kreuzzug durch ganz Bayern aufgebrochen ist. Die Panik ist nicht unbegründet.

Auf dem Weg zurück zur Macht wird bei der FDP schon lange über tierische Strategien nachgedacht. Wir erinnern nur an den einstigen FDP-Chef Rösler, der das Leiden der Frösche schon 2011 zum Anlass für eine richtungsweisende Parteitagsrede genommen hat. „Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen und langsam die Temperatur erhöhen, wird er zuerst nichts merken und nichts machen. Und wenn er etwas merkt, dann ist es zu spät für den Frosch.“ Zu spät war es nach dieser etwas kryptischen Kampfansage an die Frosch-Kanzlerin auch für den netten Herrn Rösler, weswegen jetzt ein nicht ganz so netter Herr Lindner deren Vorsitzender geworden ist, und statt den Frosch im kalten Wasser die Schlange beim Bäcker im Auge hat: „Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hoch qualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder ein sich bei uns illegal aufhaltender höchstens geduldeter Ausländer.“

Ein Problem, das gerade den aus dem Ursprungsland der FDP stammenden Menschen nicht gänzlich unbekannt ist, weswegen Schwaben, die beim Berliner Bäcker in der Schlange in gebrochenem Hochdeutsch „a paar Wegga“ oder „Briegel“ bestellen, jederzeit damit rechnen müssen, nicht als hochintelligente Erfinder des Automobils, sondern höchstens als geduldete Ausländer wahrgenommen zu werden. Das kann eine bittere Erfahrung sein und Menschen in all ihrer Verzweiflung direkt in die Arme der Liberalen treiben. So ganz sicher scheinen sich die Freidemokraten allerdings ihrer eigenen Ideen nicht zu sein, weswegen sie jetzt selbst an einer künstlichen politischen Intelligenz arbeiten. Die soll irgendwann den Parteivorsitz übernehmen, heißt es.

