Unterstützung Im Einsatz für kranke Kinder

Göppingen / Von Susann Schönfelder

Hut ab, das ist eine Supersache.“ Ralph Papcke, Leiter des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, ist begeistert vom Engagement seiner Mitarbeiter für kranke Kinder. Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Göppinger Bereitschaftspolizei die Schirmherrschaft über den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Kreis übernommen. Mittlerweile setze sich nicht nur die Bepo für die gute Sache ein, sondern auch andere Einheiten. „Es gibt eine breite Rückendeckung, das zieht Kreise“, sagt auch der Leitende Polizeidirektor Hans-Jörg Barth, der stellvertretend für die Bepo als Schirmherr fungiert, da diese Aufgabe an eine natürliche Person gebunden ist. 5360 Euro Spenden seien bereits gesammelt und an den Kinder- und Jugendhospizdienst übergeben worden. „Wir haben da wirklich was losgetreten“, freut sich Präsident Papcke. Letztlich zeige die Unterstützung auch: „In jeder Uniform steckt auch ein Mensch.“

Dass die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Einsatz die Schirmherrschaft aktiv gestalten wollen, zeigt auch eine große Benefizveranstaltung, die am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der Göppinger Stadthalle stattfindet. Ein „Varieté-Zauber“ soll den schwerkranken Kindern und Jugendlichen sowie ihren Angehörigen etwas Freude in den Alltag bringen, aber auch den ehrenamtlichen Helfern Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenbringen. „Unsere Mitarbeiter haben höchsten Respekt vor der Arbeit der Ehrenamtlichen“, unterstreicht Papcke. Im Gegenzug hätten auch die Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes Respekt vor der Arbeit der Polizei.

Der Reinerlös der Zaubershow, für die seit Monaten die Vorbereitungen laufen, kommt dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst zugute, „denn alle Künstlerinnen und Künstler verzichten auf ihre Gage“, sagt Barth. In kurzer Zeit sei es gelungen, „hochkarätige Preisträger internationaler und nationaler Zauber- und Varieté-Wettbewerbe zu gewinnen“, freut sich der Schirmherr. Die Show werde maßgeblich unterstützt vom „Magischen Zirkel Stuttgart“, der seit mehr als 20 Jahren das „Festival der Illusionen“ in Sindelfingen veranstaltet. Durch den Abend wird SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein führen.

Auf die Besucher wartet unter anderem ein professionelles Programm mit großen Illusionen, unglaubliche Tricks mit Spielkarten, Bällen und Fingerhüten, optische Illusionen in der Luft und ein Spektakel mit Leuchtstäben. Zudem wird ein Mentalmagier in den Gedanken seiner Zuschauer wie in einem offenen Buch lesen. Eine der wenigen Frauen unter den Zauberkünstlern wird bei ihrem Auftritt den Gesetzen der Schwerkraft trotzen.

Ralph Papcke und Hans-Jörg Barth wollen mit der Unterstützung für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser auch ihre Verbundenheit zum Landkreis zum Ausdruck bringen. „Wir gehören hier dazu und sind hier verwurzelt“, betont der Polizeipräsident. Er und der Schirmherr hoffen nun, dass die große Benefizveranstaltung am 24. März, die auch ein Geburtstagsgeschenk zum zehnjährigen Bestehen des Kinder- und Jugendhospizdienstes sein soll, ein Erfolg wird. Genauso wie die nächste Veranstaltung: ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester am 24. Mai in Donzdorf.

Info Der „Varieté-Zauber“ findet am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der Stadthalle in Göppingen statt. Karten gibt es im i-Punkt im Rathaus, Tel. (07161) 650-4444.