Kabarett Hundekacke mit der Hand entsorgen

Göppingen / Sabine Ackermann

Der preisgekrönte Kabarettist mit den zwei Leben – ein gesprochenes und ein gedachtes – hat’s ganz besonders mit der Sprache, so sei die in Deutschland echt kompliziert. „Ich hätt’ gern zwei Espressis“, hörte Martin Zingsheim einen an der Kaffeebude sagen und fragt sich: „Was ist das denn? Deutscher Espressionismus?“ Dennoch helfe die Sprache im Alltag, sagt der 34-jährige Kölner, dem allerdings missfällt, dass „bitte“ und „danke“ zu den bedrohten Wörtern gehören.

Wen wundert’s da, dass er bei Odeon im Alten E-Werk eine Lanze für die von der jüngeren Generation längst vergessenen Archaismen wie: „Ei der Daus, sapperlott, potzblitz“ bricht. Er selbst sei in seiner Jugend alles andere als ein Rebell gewesen, besonders das Jahr 1999 habe ihn gelähmt. „Das Millennium! Der Weltuntergang! Alles zu Ende in der 9. Klasse!“, erinnert sich Martin Zingsheim zurück. Heutzutage sei vieles anders. Komplette Ekstase in der „van der Vaart, ähhh, van Gogh-Ausstellung“, proletenhaft singend „du kannst dir ein Ohr abschneiden“, bringt er Kunst und Jugend in Einklang.

Neben dem Fußball könnte man ebenso weitere Bereiche der Kultur retten, auch der Religion täte mehr Stimmung gut, er zelebriert frommen Stadion-Singsang. „Christiano“ hört man die Priester und Weihbischöfe im erbarmungswürdigen Einklang beim Abschiedskampf, den wiederum die versammelten Fans mit einem vollendeten „Ronaldooo“ huldigen. Martin Zingsheims zielorientierte, mal tiefgründige, mal lustige Reise durchs Kopfkino ist nicht immer ganz rund, aber durchweg mit herausragendem Wortschatz und deutlichem Sprechvermögen inszeniert.

Indes, wer dem Wortwitz des studierten Musik-, Theater-, Film und Fernsehwissenschaftlers sowie Philosophen lückenlos folgen will, muss mindestens ebenso fix sein. Zurücklehnen und Genießen funktioniert bei dem Pianisten nicht, schade, dass er diesmal die Musik zu Hause ließ. „Sie sind schnell, Sie hören Pointen, wo ich gar keine geschrieben habe“, stellt der stets brav wirkende Rheinländer fest, zeigt sich aber nicht minder erstaunt, wenn sich das Publikum im Umkehrschluss in Schweigen hüllt. Politisch wird’s mit „Thesen am Tresen“, wenn rechtslastige Demokraten dem deutsch-iranischen Grünen-Politiker Omid Nouripour zu verstehen geben: „Du scheiß Araber, geh’ doch zurück in die Türkei.“ Auch der vegane Hype, Kindererziehung oder das Ökosystem kommen nicht zu kurz. „Hundebesitzer sollten die Kacke mit bloßer Hand entsorgen, der Umwelt zuliebe“, findet Martin Zingsheim in seiner außergewöhnlichen Ein-Mann-Show im Alten E-Werk.