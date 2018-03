Musik Hommage an Udo Jürgens

Göppingen / SWP

Der „Lambert-Open“-Titel „Mitten im Leben“ für das Udo-Jürgens-Tribute-Konzert am 18. Mai sei bewusst gewählt, sagt Alexander Eissele. Man hätte die Veranstaltung auch „Firma Lambert – ein ehrenwertes Haus“ oder „Lambert Open – aber bitte mit Sahne“ nennen können, meint der Chef der Lumberjack Bigband. Für den Titel „Mitten im Leben“ gebe es aber viele Gründe: Die Lumberjack Bigband stehe nach 30 Jahren sozusagen „mittendrin“, ebenso Eissele selbst, der verrät, „stramm auf die 50 zuzugehen“ und „weiterhin voller Ehrgeiz und Tatendrang zu stecken“.

„Mitten im Leben“ sei aber auch das Motto der letzten Udo Jürgens Tour 2014 gewesen. Mit diesem letzten großen Hit begann er, mittlerweile 80-jährig, seine Konzertabende – also mehr ein gefühltes „Mitten im Leben“, als es das eigentliche Lebensalter darstelle, sagt Eissele. Keiner habe damals ahnen können, dass der 7. Dezember 2014 in Zürich der letzte Konzertabend von Udo Jürgens sein sollte und er am 21. Dezember zwischen zwei Tourneeblöcken an plötzlichem Herzversagen stirbt.

„Dieser Titel strotzt vor Kraft, hat Energie, klingt jung und aktuell und passt somit perfekt als Headliner des Abends im Göppinger Stauferpark im Ausstellungsraum der Firma Lambert“, ist Alexander Eissele überzeugt.

„Ich war noch niemals in New York“ zählt zweifellos zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musicals der vergangenen Jahre, gespickt mit Hits des klavierspielenden Songwriters mit österreichischen Wurzeln. „Udo Jürgens Tribute Shows“ schossen wie Pilze aus dem Boden. Und jetzt noch ein weiteres Format – in Göppingen. Warum? „Weil sich die Lumberjack Bigband die ehrgeizige Aufgabe gestellt hat, so nah wie möglich an das Original heranzukommen, kombiniert und weiterentwickelt mit der „lumberjack-typischen“ Power, Interpretation, Leidenschaft und Ausdruckskraft“, erklärt Bandleader Eissele. Vorbild sei dabei ganz klar die Pepe Lienhard Bigband, unverzichtbare Begleitband von Udo Jürgens seit 1977.

Allerdings werde die Pepe-Lienhard-Besetzung durch einen vollen Bigband-Bläsersatz erweitert. Unverändert bleiben dagegen die Rhythmusgruppe, zwei Backgroundsängerinnen (Julia Wiesberg und Sarah Rudolf) und ein Streicherensemble. Unangetastet bleiben auch die Udo-Jürgens-Tonarten sowie die Arrangements. Den Udo-Jürgens-Part werden die Sänger Uli Scherbel und Karim Khawatmi übernehmen, die durch ihre Hauptrollen im Udo-Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“ das Repertoire sozusagen „aufgesogen“ haben. Die Duette aus den den vielzähligen Tourneen wird Caro Kieswetter übernehmen, die im Übrigen gut befreundet ist mit der Tochter vomn Udo Jürgens, Jenny Jürgens.

Alexander Eissele und die Lumberjack Bigband wollen gemeinsam mit den Sängern dem Publikum bei den „Lambert Open“ am 18. Mai die großen Hits von Udo Jürgens servieren, aber auch unbekanntere Juwelen aus dem Repertoire des Künstlers präsentieren. Alexander Eissele freut sich seit Monaten auf „das klare Highlight in der 30-jährigen Bandvita“ der Lumberjacker – und es habe „enorm viele Höhepunkte“ gegeben.