Soziales Hohenstaufen-Loge fördert Rainbow City

Kreis Göppingen / SWP

Die Ferienstadt „Rainbow City“ findet in diesem Jahr in Treffelhausen statt – und sie wird erneut von der Göppinger Hohenstaufen-Loge finanziell unterstützt. Zum 25. Mal mal werden die Kinder und Jugendlichen im kommenden August zehn Tage lang in eine bunte Zeltstadt einziehen und spielerisch den Arbeitsalltag in einer Kommune und den Umgang mit der Währung „Rainies“ kennenlernen. Für die Bewohner von Rainbow City gibt es dabei viele verschiedene Spielangebote.

Bei einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von rund 300 Kindern und Jugendlichen bedürfe es enormer Vorbereitung, Logistik und Betreuung rund um die Uhr, stellt die Göppinger Hohenstaufen-Loge in einer Pressemitteilung fest. „Der Vorsitzende Klaus Fischer und seine Mannschaft meistern dies seit vielen Jahren mit Bravour und sind schon wieder in der ,heißen Phase, für die diesjährige Veranstaltung“, betont Klaus Bäurle, der Vorsitzende der Loge.

Neben der Finanzierung, der tollen Organisation und einem hohen Maß an sozialem Engagement opferten die Verantwortlichen ehrenamtlich viel Freizeit und Urlaub, um den jungen Leuten interessante und wissensreiche Tage zu bereiten, ergänzt Bäurle. Beides, soziales Engagement und Wissenserweiterung stünden auch für die Ideale des Deutschen Druiden-Ordens, zu dem die Hohenstaufen-Loge gehört. Für Klaus Bäurle ist deshalb klar: „Vor diesem Hintergrund unterstützen wir Rainbow City, wie schon in vergangenen Jahren, auch dieses Jahr erneut gerne mit einem Scheck in Höhe von 600 Euro.“