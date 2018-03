Konzert Hohe Schule des Gesangs

Annerose Fischer-Bucher

Geistliche Chorwerke aus Klassik, Romantik, Spätromantik, Neoklassizismus und Moderne standen am Sonntag passend zur Passionszeit auf dem Programm des Ensemble Oktav unter der Leitung von Katharina Weißenborn. Das Besondere: ohne Instrumente, sprich a-cappella, sang das Ensemble quasi wie jeweils Solisten auch doppelchörige Werke und zeigte damit die hohe Schule dieser Gesangskultur. Fast wie eine romantische Gefühlsreligion boten die acht stimmbildnerisch geschulten Sänger (Sopran: Katharina Weißenborn, Birgit Riecke, Alt und Altus: Marga Nagel, Markus Sontheimer, Tenor: Bernd Grill, Franz Sickert, Bass: Michael Vollmer, Johannes Friz) eine respektable Leistung, verbindet sie doch vor allem eins: die Liebe zur Musik und das Singen in ganz verschiedenen Chören.

Zwischen den Chorwerken hatten sie kurze geistliche Texte aus der Bibel zur Passion oder weltlich-moderne eingestreut, die jeweils ein Sänger vortrug und die sich mit den Themen Hass und Vergebung, Frieden, Glück und Internationalität auseinandersetzten. Mit einem „Kyrie d-moll“ von Mozart begann das Konzert, gefolgt von Mendelssohns „Gott, du bist unsere Zuversicht und Stärke“. War hier der Chorklang noch etwas zaghaft-verhalten, nützten die Sänger im weiteren Verlauf die große Akustik des Raums und schöpften sie sowohl im Fortissimo als auch im Pianissimo wie etwa in den Bruckner-Motetten voll aus. Immer freier und durch ein solides Fundament der unteren Stimmen getragen, ergab sich ein berührender Klang und eine berührende Atmosphäre.

Neben Mendelssohns dramatischem „Mein Gott, warum hast du mich verlassen“ und einem auf Italienisch gesungenen „Pater noster“ von Verdi stand auch die Moderne auf dem Programm. In Georg Trexlers „Mein Gott, was hast du mich verlassen“ war die Beschäftigung mit Hindemith durch die Verwendung von Dissonanzen und Klangschichtungen hörbar und intensivierte so die Leidensgeschichte.

In Avo Pärts, dem bedeutenden zeitgenössischen estnischen Komponisten, „Da pacem Domine“, das neoklassisch daherkam, dominierten die Auf- und Abschweller, die den Sängern einiges abverlangten.

Sie meisterten jedoch hier ebenso gut viele Intonationsklippen wie in den Bruckner-Motetten „Vexilla regis“ und „Christus factus est“. Die Terrassendynamik, die harmonischen Umdeutungen und das von der Orgel her bestimmte Klangdenken des Spätromantikers setzte das Ensemble Oktav hervorragend um. Ein weiterer Höhepunkt waren zwei Sätze von Heinrich Schütz. Hier zeigten die Sänger die Ausgewogenheit eines guten a-cappella Chorklangs bei „Also hat Gott die Welt geliebt“ und bei „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Italienische Doppelchörigkeit, Polyphonie und Stimmführung nach dem Wortsinn verstärkten die Textbedeutung.

Mit Felix Mendelssohns bekanntem „Denn er hat seinen Engeln befohlen“, das dem Ensemble schlicht und ohne Sentimentalität, klangschön und wie aus einem Guss gelang, schloss eine berührende Konzert-Stunde in der Neuen Marienkirche Süßen.