Drei unauffällige Trinkwasserproben in Folge lagen dem Gesundheitsamt am Montag in Ursenwang vor. „Da im Trinkwasser keine bakterielle Verunreinigung mehr nachgewiesen werden konnte, kann das Abkochgebot in Ursenwang mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden“, teilt das Landratsamt mit. In Aichelberg müsse das Wasser aber weiterhin abgekocht werden, Entwarnung gebe es frühestens Mitte der Woche.

Gibt es doch Viehhaltung und Landwirtschaft am...