Als Königsbronner erhoffe ich mir, dass die Erinnerung an Georg Elser erhalten bleibt.“ Dieser Wunsch von Stephan Vomhoff vom Rotary Club Göppingen ist einer der Gründe für die Entstehung des Lernprojekts „Widerstand im Nationalsozialismus am Beispiel Georg Elser“, das die Rotarier gemeinsam mit dem Hohenstaufen-Gymnasium, dem Freihof-Gymnasium, dem Mörike-Gymnasium und dem Werner-Heisenberg-Gymnasium in Göppingen sowie dem Erich-Kästner-Gymnasium in Eislingen und dem Rechberg-Gymnasium in Donzdorf umsetzen möchten.

Bei einer szenischen Lesung „Georg Elser – allein gegen Hitler“ in Vomhoffs Geburtsort Königsbronn im vergangenen Jahr kam dem Göppinger die Idee, ebendiese Lesung in die Hohenstaufenstadt zu holen. Bestätigt in seinem Plan hätten ihn mehrere Mitglieder der Göppinger Rotarier, die selbst noch den Krieg miterlebt haben, erzählt Vomhoff. Zwei von ihn seien im vergangenen Jahr gestorben – mit der Lesung möchte Vomhoff auch an sie erinnern.

Sechs Gymnasien beteiligt

In ersten Gesprächen mit den sechs Gymnasien entstand schnell Begeisterung für die Idee. Als Vorbereitung auf das Projekt und den geplanten Termin der Lesung am 18. Mai in der Göppinger Stadthalle fuhren vor wenigen Tagen sechs Geschichtslehrer mit Stephan Vomhoff zur Georg-Elser-Gedenkstätte nach Königsbronn. Almut Cobet, die Erste Beigeordnete der Stadt Göppingen und ebenfalls Rotarierin, begleitete die Exkursion als Schirmherrin des Projekts.

Fahrt nach Königsbronn-Itzelberg

In Königsbronn-Itzelberg traf sich die Delegation aus Göppingen mit den Verantwortlichen der Gedenkstätte und Bürgermeister Michael Stütz. Auch Engelbert Frey, stellvertretender Bürgermeister, Joachim Ziller, Leiter des Hauptamts der Gemeinde, und Josef Seibold, Lehrer im Ruhestand sowie Kenner der Geschichte Königsbronns, begrüßten die Göppinger. Bei einem gemeinsamen Mittagessen erzählte Stütz von der Geschichte Königsbronns als „Ruhrgebiet des Mittelalters“.

Beim Besuch der im Ortskern gelegenen Gedenkstätte führten Frey, Ziller und Seibold durch die Räumlichkeiten. Sie erzählten detailliert von Elsers Kindheit in Königsbronn, seiner Vorbereitung für den Anschlag auf Hitler und seine Festnahme, den Verhören und seiner Gefangenschaft in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau, wo Elser 1945 ermordet wurde.

Unterrichtsmaterialen vorgestellt

Im Sitzungssaal des Königsbronner Rathauses wurden anschließend die von Josef Seibold zusammengestellten Unterrichtsmaterialien vorgestellt und besprochen. Engelbert Frey berichtete den Gästen aus Göppingen über die politische Einstellung und die Motive Elsers, die ihn letztendlich zu seiner Tat bewegt hatten. Joachim Ziller erzählte von der Geschichte der Gedenkstätte und dem schwierigen Verhältnis der Königsbronner zu Elser nach dem Attentat.

Ausgestaltung des Schulprojekts

In der sich anschließenden Diskussion ging es vor allem um die konkrete Ausgestaltung des geplanten Schulprojekts. Da für das Thema Widerstand im Nationalsozialismus im Lehrplan nur zwei Doppelstunden zur Verfügung stehen, wurde gemeinsam überlegt, wie sich verhindern lässt, dass die Schüler zu schnell das Interesse an dem Thema verlieren. Im Mittelpunkt des Projekts soll die Frage stehen, welche Bedeutung das Attentat Elsers heute hat und was die Schüler daraus lernen können.

Mit vielen Eindrücken und Ideen kehrte die Delegation nach Göppingen zurück. Nun obliegt es den Lehrern, wie sie ihren Unterricht gestalten und wie sie die Materialien verwenden, die sie in Königsbronn erhalten haben. Vomhoff sagte gegenüber unserer Zeitung, dass es von den Lehrern „sehr positive Rückmeldungen“ zu der Exkursion gegeben habe. Das Projekt helfe den Lehrern, das Thema im Unterricht zu behandeln.

Die szenische Lesung, in der die Verhörprotokolle nach Elsers Festnahme vorgetragen werden, findet am 18. Mai um 18.30 Uhr in der Göppinger Stadthalle statt. Musikalisch untermalt wird der Abend von der Band „freywolf“, die „Lieder des Widerstands“ spielen wird. Karten für die Lesung gibt es ab Mitte März.