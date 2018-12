Humor Hirschhausen bittet zur Sprechstunde

Göppingen / SWP

Dr. med. Eckart von Hirschhausen gastiert am 21. Januar 2019 ab 20 Uhr mit seinem neuen Bühnenprogramm „Endlich!“ in der Stadthalle Göppingen. Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich „der Doktor der Nation“ dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit. Was macht die Zeit mit uns, was machen wir mit unserer Zeit. Warum tickt die berühmte biologische Uhr, und wie zieht man sie wieder auf?

Von Botox bis Hirnjogging, von Anti-Aging-Cremes bis Ernährungswahn: Eckart von Hirschhausen bürstet die Erfolgsversprechen unserer Zeit humorvoll gegen den Strich. Leben Verheiratete länger oder kommt es ihnen nur so vor? Tatsächlich ist die Lebenserwartung gestiegen, aber auch die Erwartung ans Leben. So sind die meisten Menschen mit 60 zufriedener als mit 16. Im Neandertal dagegen fanden bei einer Lebenserwartung von 30 Jahren Pubertät und Midlife-Krise gleichzeitig statt.

