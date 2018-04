Bildung Hilfe für die Ärmsten der Armen

Göppingen / Maximilian Haller

„Das sind meine drei schönsten Wochen im ganzen Jahr.“ Wenn Klaus Wiesenborn von seinen Besuchen in Gambia erzählt, ist ihm die Begeisterung anzumerken. Auch 15 Jahre nach Start des Projektes „Schulpaten Gambia“ wird er des Helfens nicht überdrüssig. Regelmäßig reist der 73-Jährige nach Afrika, um dort Entwicklungshilfe zu leisten. Hilfe, die das Land dringend benötigt.

Seit Ende der präsidialen Diktatur geht es im kleinsten Land Westafrikas zwar wieder aufwärts, laut Wiesenborn wird es allerdings noch Jahre dauern, bis auch die Ärmsten der Armen davon profitieren werden: „Ich bezweifle, dass das derzeit unten ankommt.“ Diesen Menschen helfen die „Schulpaten Gambia“ durch Spenden und Patenschaften. Ziel des Projektes ist es, Kindern eine Schulausbildung von der ersten bis zur zwölften Klasse zu ermöglichen. Drei Schulen und ein Ausbildungszentrum für Näherei konnten bisher gegründet werden. Die finanzielle Unterstützung beinhaltet neben dem Bau der Institutionen das Schulgeld für die Kinder, warme Mahlzeiten sowie Schuluniformen und -materialien. „Insgesamt haben wir inzwischen 283 Patenkinder“, erzählt Wiesenborn.

Auch dieses Jahr ist der Göppinger Stadtrat zusammen mit vier weiteren Helfern nach Gambia gereist, um den Menschen dort das gesammelte Geld persönlich zu übergeben. Ganze 39 000 Euro hatten die Helfer im Gepäck.

Mit den Spenden konnten unter anderem die Gehälter der Lehrer angehoben werden. In der Schule in Banjulunding wurde ein Musiklehrer gesponsert, der den Kindern Singen, Tanzen und Musizieren beibringt. In der Kubariko Schule konnte ein Brunnen gebaut und somit eine anständige Wasserzufuhr gewährleistet werden. Zusätzlich konnte die Schule dank der finanziellen Unterstützung der „Schulpaten“ um ein Lehrerzimmer, einen Materialraum und um ein Konferenzzimmer erweitert werden. In der dritten Schule in Brikama Kitty musste der geplante obligatorische Mauerbau fürs Erste zurückgestellt werden. „Leider sind auch Spendengelder endlich“, bedauert Wiesenborn. Er sei daher ständig auf der Suche nach weiteren Sponsoren.

Die größeren Spender seien oft Schulen, so beispielsweise die Meerbach Grundschule in Bartenbach. Bei einem ökumenischen Gottesdienst kamen hier fast 400 Euro zusammen. Solche Veranstaltungen seien immer eine gute Möglichkeit, auf die Lage in Gambia aufmerksam zu machen: „Daraus entstehen dann wieder neue Patenschaften.“

Für seinen nächsten Besuch in Gambia hofft Klaus Wiesenborn, die fehlende Mauer sowie zwei Spielplätze ermöglichen zu können. Damit seien die Schulen dann soweit fertig, man müsse allerdings immer Platz für Reparaturen im Budget lassen.