Fest Heute starten die Biertage

Göppingen / SWP

Zum dritten Mal finden von heute bis Sonntag, 19. August, die Göppinger Biertage auf dem Schlossplatz statt. Die Besucher können dort die Resultate der Braukunst nicht nur aus der Region verkosten. Öffnungszeiten sind heute, Donnerstag, von 16 bis 23 Uhr, am Freitag und Samstag von 16 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

An fünf verschiedenen Ausschank-Stationen „wird so ziemlich alles an Bierkultur angeboten, was zu einem schmackhaften Bierfest gehört“, versprechen die Veranstalter vom Caffe Bozen. Aufgeteilt in vier Schänken gibt es Hell, Original und Spezial, dann den Weizenbierausschank, den Pilsstand mit Pils, Naturtrüb und Kölsch und dann noch den Bockbierstand mit Bockbier, Radler und alkoholfreiem Bier. Die rund 40 Bierspezialitäten werden in speziellen 0,3-Liter-Gläsern und dieses Jahr zum ersten Mal auch in 0,5-Liter-Biergläsern ausgeschenkt. So können die unterschiedlichen Sorten verkostet und gegenübergestellt werden. Die Besucher können ihr Wissen bei einem Gewinnspiel testen.