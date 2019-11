Im Kloster Lorch findet am Samstag, 16. November, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 17. November, von 11 bis 17 Uhr, der Sternenbasar statt. Beim Kunst- und Kreativmarkt gibt es sowohl im Innenbereich als auch in der Außenanlage vieles für die dunkle Jahreszeit zu entdecken. Kinder können Alpakas streicheln und füttern.

Bei den Klosterführungen, die von 12 bis 16 Uhr stündlich angeboten werden, können die Besucher auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Geschichte gehen. Die Stauferfalknerei zeigt bei den Greifvogelflugschauen, die jeweils um 15 Uhr stattfinden, einige Tiere. Diese präsentieren sich hautnah und im freien Flug.