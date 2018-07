Musik Heitere Melange bei Konzert in Michael-Kirche

Göppingen / SWP

Eine heitere musikalische Melange mit Streiflichtern aus dem Leben von Emil Jellinek-Mercedes und seiner Tochter Mercedes, Namenspatronin der gleichnamigen Automobile, verspricht am Sonntag ein Konzert im Kultur-Programm der Michael-Kirche. Im Jellinek-Mercedes-Duo mit Wolfgang Jellinek und Ángela Mercedes Daza, Violinen, haben ein (Ur-)Großneffe von Emil und Mercedes sowie eine „echte“ „Mercedes“ zusammengefunden und spielen in Göppingen ihr „Ständchen für Onkel Emil und Tante Mercedes“. Das Konzert mit Werken von Mozart, Orff und Bartok beginnt um 17 Uhr in der Michael-Kirche in der Öde.