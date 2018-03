Eislingen und Adelberg Heininger und Marquardt gewinnen Wahlen

Eislingen/Adelberg / dh/krib

Klaus Heininger gewinnt die Wahl zum Oberbürgermeister in Eislingen, Carmen Marquardt setzt sich in Adelberg durch.

In zwei Städten und Gemeinden bleibt der alte auch der neue Chef im Rathaus. Sowohl in Eislingen als auch in Adelberg konnten die Amtsinhaber die Wahl klar für sich entscheiden. Die Eislinger wählten ihren Oberbürgermeister Klaus Heininger ohne Gegenkandidaten mit 97,71 Prozent (3113 Stimmen) wieder ins Amt. In Adelberg setzte sich Amtsinhaberin Carmen Marquardt mit 72 Prozent der Stimmen gegen ihren Mitbewerber Robert Kraft durch. Dem Adelberger gaben 26 Prozent der Wähler ihre Stimme. Auf die dritte Kandidatin, Friedhild Miller, entfielen sieben Stimmen.

Eine Überraschung stellte in Adelberg die Wahlbeteiligung dar. Mit 72,8 Prozent fiel diese überdurchschnittlich hoch aus. Als der Wahlausschussvorsitzende Rolf Hasenwandel sie verlas, gab es anhaltenden Applaus. Das große Bürgerinteresse spiegelte sich auch im gut besuchten Wahllokal im Rathaus wider. Auch die Bürgermeister der Schurwald-Gemeinden Wäschenbeuren und Birenbach waren gekommen. Die alte und neue Bürgermeisterin Marquardt bedankte sich nach der Wahl für die Anerkennung. „Das ist viel mehr, als ich erwartet habe“, sagte die 47-Jährige. Besonders freue sie sich auch über die hohe Wahlbeteiligung. Dank des Gegenkandidaten Robert Kraft sei es „eine echte Wahl“ gewesen, sagte sie.

Robert Kraft, der mit 26 Prozent der Stimmen einen Achtungserfolg erzielte, zeigte sich ebenfalls überrascht über das hohe Interesse an der Wahl. Über das Ergebnis seiner ersten Kandidatur freue er sich. Wahlen in Adelberg seien immer sehr überraschend: „Hier kann man keine Hochrechnung machen“, sagte der 46-Jährige. Carmen Marquardt will nun mit dem eindeutigen Ergebnis in ihrem Amt „volle Pulle voran“ gehen.

Auch für Eislingens Oberbürgermeister geht es weiter in die nächste achtjährige Amtszeit. Klaus Heininger ist etwas im Zwiespalt. „Mit dem Ergebnis bin ich freilich zufrieden“, sagte er gestern Abend. Zumal es eine historische Wahl gewesen sei: die erste OB-Wahl in Eislingen. Doch seine 97 Prozent werden überschattet von den gerade einmal gut 20 Prozent Wahlbeteiligung.

„Ich bin nicht negativ überrascht“, meinte er diplomatisch. Er habe für die Nichtwähler auch ein „gewisses Verständnis“. Denn für viele Einwohner sei Eislingen „ganz klar eine Wohn- und Arbeitsstadt“. Nur wenige tausend Menschen nähmen überhaupt am Stadtgeschehen teil. Viele hätten vor der Wahl gesagt: „Der ist ja eh schon gewählt und wir sind soweit zufrieden.“ Ist die niedrige Wahlbeteiligung nun ein Ansporn, etwas zu verändern? „Man kann nicht mehr anbieten, als man macht“, meint der alte und neue Oberbürgermeister dazu.