Handball Heiner Brand in Göppingen

Göppingen / SWP

Heiner Brand zählte bereits in seiner aktiven Zeit zu den renommiertesten Persönlichkeiten des deutschen Handballs. Am Dienstag, 5. Juni, kommt der Weltmeister von 1978 und Ex-Bundestrainer auf Einladung des Fördervereins der Kaufmännischen Schule Göppingen in die Hohenstaufenstadt. Ab 19 Uhr (Saalöffnung um 18 Uhr) spricht Brand in der Stadthalle zum Thema „Von Siegern lernen – Mit Leidenschaft im Sport, in der Schule und im Beruf das scheinbar Unmögliche erreichen“. Heiner Brands Botschaft „passt ganz hervorragend zu den Intentionen der Kaufmännischen Schule im Bereich der Bildung und Erziehung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bei Petra Schall in der Kaufmännischen Schule, p.schall@ks-goeppingen.de, Tel. (07161) 613-155, sowie an der Abendkasse.