Perspektive und Zuversicht will die Stadt Lauterstein durch ihren Haushalt 2021 vermitteln. Vorgesehen ist, in die Infrastruktur zu investieren. Ein besonderes Gewicht erhält in den kommenden Jahren die Ortskernsanierung in Nenningen. Die Verwaltung hat den Etat am Montagabend in den Gemeinderat ei...