Am Ende war’s fast einstimmig: Bei einer Enthaltung (Heiko Vybiralik) entschied sich der Hattenhofer Gemeinderat gegen Mehrfamilienhäuser im Baugebiet „Bäumle“ am nordwestlichen Ortsrand. Kommen sollen überwiegend Einzelhäuser plus Doppelhäuser und Grenzbau-Häusern, die man dichter packe...