Siegmar Böhringer hat es kommen sehen. Vor Jahren, als der neue Kindergarten von Aichelberg geplant wurde. Damals, als noch eine Wiese von seinem Grundstück den Hang hinaufführte, mit mäßiger Steigung und vielleicht auch mal steiler. Bei Regen: Kein Problem. Das Wasser habe sich auf der Fläche verlaufen. Es rann, je nachdem was runterkam, auch was auf dem Kiesweg an seinem Haus vorbei. Das macht ihm nichts aus.

Jetzt steht der Kindergarten o...