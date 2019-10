Es sollte ein wirklich friedliches Aufeinandertreffen zweier Handball-Legenden am Rande des Göppinger Bundesliga-Spiels gegen Lemgo am Sonntag um 16 Uhr in der EWS-Arena werden: Horst „Spatz“ Singer (84), Weltmeister und Frisch-Auf-Star in der Kempa-Ära, freute sich auf das Wiedersehen mit Hans-Günther „Hansi-Bär“ Schmidt (77), Torjäger des VfL Gummersbach in den 1960- und 70er-Jahren. Beide standen sich unter anderem im legendären Europapokal-Duell Ende 1970 gegenüber. Im Hinspiel in der Dortmunder Westfalenhalle legten die Gummerbacher ein 20:12 vor, „Schmidt hat mir laut Zeugen eine poliert, dass ich nicht mehr spielen konnte“, beschreibt Singer eine entscheidende Situation, „diese Aktion hat damals Wellen geschlagen.“ Laut eines Berichts im damaligen „Spiegel“ wurde vor dem am 23. Dezember 1970 im Fernsehen live übertragenen Rückspiel von den Fans Rache geschworen, Schmidt soll in Anrufen bedroht worden sein.

Die Fans standen auf Leitern

„Es gibt wohl keine Parallele im deutschen Sport für verbissenere Feindschaft“, schrieb die „FAZ“. In einer brechend vollen Hohenstaufenhalle, in der die Stehplatzbesucher gar auf mitgebrachten Leitern standen, gewann der VfL mit 13:12, Schmidt traf sechs Mal, Singer ein Mal. „Diese Partien standen sinnbildlich für das Ende des Höhenflugs von Frisch Auf und den Beginn der großen Ära des VfL Gummersbach“, fasst „Spatz“ Singer heute den Blick zurück zusammen.

Handball-Hansi Müller aus Zweibrücken

Zurückblicken, nicht nur auf dieses Duell, wollte Singer also am Sonntag mit Hansi Schmidt, doch bei der Terminabsprache über Rolf Schmid, Vizepräsident des Württembergischen Tennisbundes (WTB), und Singer-Tochter Chris, als WTB-Verbandstrainerin ebenfalls Tennis-affin, verloren die Sportler bei so viel Schmid(t) die Linie im Spiel: Schmid kommt aufgrund eines Missverständnisses nicht mit Schmidt, sondern mit Hansi Müller, aber nicht dem Fußballer, der VfB-Brust­ring und Mailand-Trikot trug, sondern mit Handball-Hansi Müller aus Zweibrücken. Dieser absolvierte in den 80er-Jahren immerhin 45 Länderspiele für Deutschland und agierte in der Bundesliga für Dankersen, Großwallstadt und Milbertshofen, blieb aber deutlich im Schatten eines Hansi Schmidt, der 98 Mal für Deutschland aufgelaufen war. Horst Singer und Handball-Hansi Müller standen sich somit nie auf dem Spielfeld gegenüber.

Trotz der Verwechslung: Für einen angeregten Austausch über den Handball dürfte es genügend Themen geben – und wenn es das Punktspiel der Göppinger gegen Lemgo ist.

Das könnte dich auch interessieren: