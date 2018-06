Göppingen Gute Taten: Vorverkauf für Auftaktkonzert beginnt

Göppingen / SWP

Für das Auftaktkonzert der nächsten NWZ-Aktion „Gute Taten“ beginnt heute der Vorverkauf. Auf der Bühne in der Göppinger EWS-Arena stehen am 11. November die Heininger Chöre Chor Company und New Generation, das Akustik-Trio Streetlife aus Donzdorf sowie das Live-Orchester. Unter Leitung von Jürgen Rothfuß singen die Chöre Titel aus den Bereichen Musical, Film, Pop, Rock, Disco und Charts sowie gefühlvolle Balladen. Karten gibt’s ab heute online über Easy-Tickert, im i-Punkt im Göppinger Rathaus sowie im Frisörsalon „by Nischy“ in Heiningen. Ab Montag sind Tickets auch bei der NWZ erhältlich.