Fest Gute Laune beim Motorsport-Hock

Auf dem Dorfplatz in Adelberg waren am Wochenende nicht nur die 115 Motorräder und Mokicks, was Alter, Bauweise, Herkunft und PS-Zahl betrifft, breit aufgestellt. Auch die Besucher des Motorsport-Hocks entsprangen sämtlichen Jahrgängen. © Foto: Sabine Ackermann

Von Sabine Ackermann

Motorradtreffen haben manchmal keinen guten Ruf. Viele denken an einen Männerüberschuss in Form tätowierter Biker, die am liebsten mit aufheulenden Motoren auf sich aufmerksam machen. Nur ein Klischee? Womöglich, denn es geht auch anders. Zum Beispiel in Adelberg, wo sich die gleichnamigen Motorsportfreunde seit ihrer Gründung am 24. Januar 2015 zum Motorsport-Hock auf dem Dorfplatz treffen und ihr Motto „mit Spaß mehr bewegen“ auch da nicht aus den Augen verlieren.

Bürgermeisterin Carmen Marquardt eröffnete das gemütliche Beisammensein und auch die umliegenden Nachbarn in Adelbergs Mitte wissen: Da wird anständig gefeiert. Pfiffig funktionieren die Mitglieder den Eingangsbereich der Amtsstube zur Kassen- und Tombola-Zentrale um, und damit das auch jeder gleich findet, wurde vor dem Schriftzug Rathaus kurzfristig das Wort „Motor“ angehängt. Lebt der Verein nach dem Motto: „mit Spaß mehr bewegen“, geht es den Mitgliedern bei ihren sämtlichen Aktionen ums „geben und nehmen“. Schaut man sich auf dem Dorfplatz um, sind nicht nur die 115 Motorräder und Mokicks was Alter, Bauweise, Herkunft und PS-Zahl betrifft breit aufgestellt, auch die Besucher entspringen sämtlichen Jahrgängen.

Franz Kaufmann ist zufällig hier. Der „Biker aus Leidenschaft“, wie er sich selber bezeichnet, hatte in der Nähe etwas zu erledigen und dabei von dem Motorradtreffen gehört. „Weil ich lauter junge Leute vermutete wollte ich erst gar nicht hin. Doch das ist hier wirklich nett gemacht und das Gyros ist richtig klasse“, lobt der 71-jährige aus Lorch und bedauert, dass seine alten Knochen bei dieser Art der Fortbewegung nicht mehr mitmachen.

Mittlerweile ist es Nachmittag und es kommen immer mehr Interessierte, die sich richtig Zeit lassen, um die querbeet verteilten Maschinen genauer unter die Lupe zu nehmen. „Die ist nicht schlecht“, findet ein junger Mann mit Blick auf die BMW S 1000 RR und fängt mit seinem Kumpel sofort zu fachsimplen an. Rund 71 Mitglieder, darunter sind 13 Kinder und Jugendliche, zählt der Verein und die Motorsportfreunde hoffen, dass sie stetig weiterwachsen.

„Wir sind ein Verein für motorsportlich interessierte Personen, die sich zum gemeinnützigen Zweck und gemeinsamen Hobby zusammenfinden“, betont Jens Leonhardt und Pressereferent Markus Rapp ergänzt: „Bei uns sind alle Personen willkommen, die sich mit dem Thema Motorsport identifizieren können“.

Der Verein möchte seinen Teil dazu beitragen, Projekte und Einrichtungen im karitativen Bereich zu fördern, heißt es weiter. Bleibt von Festen oder anderen Aktionen genug Geld übrig wird gespendet, wie beispielsweise an den örtlichen Kindergarten „Pusteblume“ oder es wird ein Erste-Hilfe-Kurs für Mitglieder angeboten. „Unsere Vision ist: Mit Spaß und einer großen Gemeinschaft unserem gemeinsamen Hobby nachzugehen und mit einzigartigen Events die Einrichtungen unseres Ortes zu fördern, um somit Adelberg noch attraktiver zu gestalten, sodass die Zukunftsperspektiven unserer Kinder und Mitmenschen attraktiv und sicher bleiben“, unterstreichen Jens Leonhardt und Markus Rapp und machen „geschäftstüchtig“ gleich mal auf die bevorstehende Rocknacht aufmerksam.

Info Am 21. Juli veranstalten die Motorsportfreunde Adelberg ab 18 Uhr bei freiem Eintritt die dritte Rocknacht auf der Adelberger Klosterfestwiese. Für Unterhaltung sorgen die Rockbands: „Schreyner“ und „Brozzo“. Nähere Infos gibt es unter: msf-adelberg.de