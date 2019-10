Eine neue Billig-Tankstelle soll Anfang kommenden Jahres am Kreisverkehr im Eislinger Eichenbach am südöstlichen Zipfel der Großen Kreisstadt öffnen. Bislang war am Eck des K1404-B10-Zubringers gegenüber den Firmen Prinzing und Pusch-Data noch leere Fläche. Das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten ändern. Bald soll dort eine Tankstelle der zur holländischen Oilinvest-Gruppe gehörenden Marke Hem stehen. Ab jetzt wird unter Hochdruck gebaut.

Marke Hem mit großvolumigen Tanks

Als erster Schritt wurden zwei jeweils 80.000 Liter fassende Tanks in die dafür vorbereitete Grube eingebracht. Rund 850 Kubikmeter Erdaushub mussten für die grünen Riesen weichen. Die Baufirma bereitete ein 20 Zentimeter dickes Sandbett als Unterlage vor. Die Mitarbeiter der Göppinger Firma Kran Maurer brauchten gerade einmal 100 Minuten, um die Tanks passgenau aufzusetzen. „Bei Regen und Sturm hätten die Arbeiten nicht durchgeführt werden können“, erklären die als Bauleiter fungierenden Andreas Ader von der gleichnamigen Hoch- und Tiefbau-Firma aus dem thüringischen Bad Salzungen sowie Matthias Siering vom Düsseldorfer Planungsbüro Vössing. Doch, bemerkt Andreas Ader schmunzelnd, „wir hatten gutes Wetter bestellt“. Und dieses wurde offenbar ebenso zuverlässig geliefert, wie die Tanks aus Südtirol.

Tankhersteller Kammerer

Die vom Tankhersteller Kammerer stammenden doppelwandigen Stahltanks sind durch eine Glasfaser- und Kunstharzschicht geschützt. Zudem verfügten sie über eine Leckageortung, erklärt Andreas Ader. Dies alles sei heute Standard, wie auch die Größe der Tanks üblich sei, so die Bauleiter weiter. Nach dem Einbringen der beiden Tanks mit einem Durchmesser von jeweils 2,90 Meter wurde die 4,40 Meter tiefe Grube mit stein- und lehmfreiem Sand verfüllt. Dieser reine Sand sei wichtig, um die Beschichtung nicht zu beschädigen, erklärte Bauleiter Ader. Inklusive der beiden Mitarbeiter der Kranfirma waren sieben Personen mit den Arbeiten beschäftigt.

Oilinvest betreibt rund 2200 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die in Hamburg ansässige Deutsche Oilinvest-Tochter Tamoil zu den zehn größten Tankstellenunternehmen Deutschlands.

Das könnte dich auch interessieren: