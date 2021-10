An den Wochenenden wird es oft laut in Gruibingen. Dann nämlich quält sich immer wieder Umgehungsverkehr der A8 durch die Gemeinde, wenn das Nadelöhr Drackensteiner Hang wieder einmal verstopft ist. Am Samstag, 13. November, wird der Lärm eine andere Quelle, aber dieselbe Ursache haben. Denn die...