Umzug Grüne Stadtoase für DRK-Familienzentrum

Göppingen / SWP

Die Kinder aus dem Familienzentrum des DRK in der Göppinger Stadtmitte haben wieder ein Außengelände zum Spielen. Notwendig geworden war das Ausweichquartier, weil der reguläre Platz vor Ort den Bauarbeiten rund um das Apostelareal hatte weichen müssen.

Der nun von der Städtischen Wohnbau-Gesellschaft zur Verfügung gestellte und hergerichtete Bereich in der Schützenstraße bietet den Kindern auf 400 Quadratmetern vielfältige Spielmöglichkeiten an der frischen Luft. Vier Gruppen mit 55 Kindern können dort ihrem Bewegungsdrang – nur wenige Gehminuten vom Familienzentrum in der Geislinger Straße entfernt – freien Lauf lassen. Der Eigentümer hat zugesagt, dass die Kinder dort bleiben können, bis sie wieder ein eigenes Domizil haben werden. Und auch für die Zeit nach dem Provisorium habe die WGG tolle Ideen entwickelt, berichtet Heike Till, stellvertretende DRK-Präsidentin. Gedacht sei an eine Terrassen-/Balkonlösung, welche den Kindern den unbeschwerten, direkten Übergang zwischen Innen- und Außenbereich ermöglichen würde. Till hofft, dass diese Vision in wenigen Jahren Realität wird.

Die kommenden beiden Jahre wird aber erst einmal die Fläche in den Schützenstraße als Spielplatz dienen. Seit dem 19. März dieses Jahres war der Bereich hergerichtet und vom Parkplatz zu einer kleinen grünen Stadtoase mit Abenteuercharakter umgebaut worden, erzählt Silke Kargl, Leiterin des Familienzentrums. „Es freut uns sehr, dass wir eine so gute Lösung hinbekommen haben“, so Alexander Sparhuber, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Göppingen. Dies sei umso beachtlicher, da lange nach einem geeigneten Gelände gesucht worden war. Nicht einfach in der Innenstadt.

In den vergangenen Wochen wurden nun nicht nur die Spielgeräte, Schaukeln sowie Sandkästen umgesetzt und ein Geräteschuppen aufgebaut, sondern es wurde auch Rollrasen verlegt. Er ist dank intensiven Gießens im heißen Frühjahr gut angewachsen und inzwischen saftig grün.