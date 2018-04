Laufen Großkopf setzt Siegesserie fort

Rolf Bayha

Innerhalb von acht Tagen stieg Johannes Großkopf zum dritten Mal auf das oberste Podest. Nach seinen souveränen Siegen in Lippach und in Lichtenwald hatte er diesmal beim Zehn-Kilometer-Remstal-Lauf in Winterbach bei Schorndorf die Nase vorn. 33:33 Minuten zeigte die Stoppuhr, als der Bettringer in gewohnter Manier, leichtfüßig und kaum außer Atem, die Ziellinie überquerte. Der Rest des Feldes, 205 Sportlerinnen und Sportler, jagten hinterher. Fast drei Minuten länger lief Arsim Bajrami von Sport Schwab (36:25). Bernd Ruf (Atletico Nacional De Medelin) stand nach 37:02 Minuten auf dem dritten Treppchen.

Bei der Siegerehrung nahm Großkopf freudestrahlend und dankbar den Preis entgegen, denn am Abend vor dem Rennen war noch nicht klar, ob er überhaupt unter dem Startband stehen würde. Bei einem Sturz vom Rad bei Wißgoldingen drei Tage zuvor hatte sich der Ausdauersportler schmerzhafte Schürfwunden auf der rechten Seite und Prellungen zugezogen. „Ich habe mich bei der Abfahrt auf der Steige verbremst und kam ohne Fremdverschulden zu Fall“, erklärte er sein Malheur, das aber am Ende glimpflich ausgegangen war und ihn beim Laufen nur leicht behinderte.

„Nun ist erstmal bis 16. Juni Pause“, meinte der Erfolgsverwöhnte, „dann greife ich wieder beim Mosbacher Stadtlauf an, wenn ich meine Großeltern besuche“. Dort hatte er sich im vergangenen Jahr gegen den süddeutschen Top-Läufer Holger Freudenberger durchgesetzt und will seinen Sieg wiederholen.

Einen weiteren Erfolg feierte das Sparda-Team Rechberghausen mit dem Klassensieg des 16-jährigen Manuel Steinhilber, der auf Rang fünf als schnellster Jugendlicher bereits nach 37:23 Minuten unter dem Startbogen gemessen wurde.

Auf den 49. Rang lief Philip Kottmann (44:53) der das AST Süßen vertrat. Schnellste Frau war zum wiederholten Mal Anja Carlsohn von der SV Remshalden in 41:50 Minuten.