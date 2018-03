Bildung Großes Lob für die „Green Factory“

Göppingen / Constantin Fetzer

Ein weiterer Meilenstein für die Ausstattung der Gewerblichen Schule wurde gestern eingeweiht: Die Green Factory, ein Labor für Energie- und Gebäudetechnik, bietet den Schülern optimale Voraussetzungen, um anhand praktischer Beispiele zu lernen, wie die Zukunft aussieht. Die duale Ausbildung in der Industrie und vor allem auch im Handwerk kann so realitätsnah umgesetzt werden.

Michael Kleiner, Ministerialdirektor im Wirtschaftsministerium, weiß: „Man muss die Schüler heute abholen, wo sie morgen arbeiten werden“. Die Digitalisierung sei eine der wichtigsten Herausforderungen für die Wirtschaft. „Industrie und Handwerk befinden sich durch die Digitalisierung in einem grundlegenden Transformationsprozess. Damit unser Fachkräftenachwuchs und unsere Beschäftigten am Puls der Zeit bleiben und nicht von dieser Entwicklung abgehängt werden, muss sich der Wandel in der Arbeitswelt auch in Aus- und Weiterbildung niederschlagen“, sagte Kleiner

Rund 670 000 Euro kostet das Projekt. Knapp 350 000 Euro finanziert der Landkreis, vom Wirtschaftsministerium des Landes kommen 264 000 Euro. Den Rest, fast 60 000 Euro, haben Sponsoren und der Förderverein der Schule eingebracht. Alle haben ein Ziel: „Die beste Ausbildung der Schülerinnen und Schüler“, wie Schulleiter Jürgen Wittlinger betont.

Landrat Edgar Wolff, der Landkreis ist Träger der Schule, lobt die Weitsicht des Kreistags, die Finanzierung des Projekts freizugeben: „Eine Investition in die Bildung ist eine Investition in die Zukunft“. Für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg seien gut ausgebildete Fachkräfte wichtig.

Die Green Factory ist nach der Lernfabrik 4.0 ein weiterer Baustein in der Laborlandschaft der gewerblichen Schule. Die Green Factory ist mit innovativen Technologien ausgestattet, die bald an vielen Stellen in der Produktion und der Gebäudetechnik zu finden sein werden. So sind in dem Labor ein Hochregallager mit Energierückgewinnung, mobile Roboter und eine Cloud-Anbindung integriert. Ein „Energy Cube“ für das Energiemanagement größerer Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen und eine Brennstoffzelle behandeln speziell erneuerbare Energieformen. Die Green Factory wird so in verschiedenen Bildungsgängen der Gewerblichen Schule eingebunden werden.

Zwar keine finanzielle Mittel für die Hardware, dafür aber sehr viel Lob hat Ministerialrat Michael Krüger vom Kultusministerium mitgebracht: „Göppingen ist ein Vorbild für ganz Deutschland – auch mit diesem Projekt wieder“, berichtet er – das Ministerium kümmert sich um die Schulung und Weiterbildung der Lehrer in diesem Bereich und ist ebenfalls sehr engagiert. Dr. Theodor Niehaus, Vorstandsmitglied des Automatisierungstechnik-Unternehmens Festo, zeigt sich stellvertretend für die Projektpartner begeistert, mit wie viel Perspektive die Schulleitung und das Kollegium an dieses zukunftsweisende Labor herangeht und lobt das Engagement ebenfalls als vorbildlich. In einer Pressemitteilung erklärt auch der Landtagsabgeordnete Alexander Maier (Grüne): „Diese Investition ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine zukunftsorientierte berufliche Bildung gelingen kann.“