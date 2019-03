Zahlreiche Streifenbesatzungen der Polizei waren am Mittwochabend im Einsatz, weil ein Familienstreit am Marktplatz eskaliert war.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, waren am Mittwochabend ab 18.11 Uhr mehrere Polizeistreifen am Marktplatz im Bereich des Restaurants Tresor in Göppingen vor Ort, um einen Streit unter Familienmitgliedern zu befrieden. Verletzt wurde dabei niemand. Dennoch war mindestens ein Krankenwagen vor Ort. Eines der Familienmitglieder musste ins Krankenhaus gebracht werden. Grund dafür sei aber ein medizinischer Notfall gewesen, der nach ersten Erkenntnissen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Streit stehe.

Die genauen Hintergründe des Streits seien noch unklar, so die Polizei. Auch unklar ist, ob es strafrechtliche Vorfälle bei dem Streit gab. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an.

Der Einsatz war um 19.30 Uhr größtenteils beendet. Dennoch seien einige Einsatzkräfte geblieben, um weiteren Eskalationen vorzubeugen.

