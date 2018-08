Filstalrock Grönemeyer trifft Westernhagen

AC/DC und Queen zum Filstalrock-Finale

Endspurt Auch an den beiden restlichen Donnerstagen im August gibt es den Filstalrock im Eislinger Schlosspark. Laut wird es am 23. August mit den Geislinger Lokalhelden The Jack und ihrem Tribut an AC/DC. Den Abschluss machen dann am 30. August The Vipers, eine Queen-Tribute-Band rund um den „The Voice of Italy“-Finalisten Beppe Maggioni.