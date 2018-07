Integration Grenzerfahrungen in der Flüchtlingsarbeit

Göppingen / Susann Schönfelder

Der Göppinger Verein „Eins zu Eins“ sieht sich als Wegbegleiter für junge Flüchtlinge. Es gibt viele Erfolge, aber auch Rückschläge.

Ahmed Alkoud strahlt. Gerade hat er eine Klassenarbeit an der Kaufmännischen Schule geschrieben, und die sei gut gelaufen, erzählt der 20-Jährige. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum der junge Flüchtling aus Syrien Zufriedenheit ausstrahlt. Ahmed Alkoud scheint in Deutschland angekommen zu sein: „Ich sehe Göppingen als meine Heimat“, sagt er in gutem Deutsch. Er lebt mit einem seiner Brüder in einer Wohnung in Jebenhausen, spielt in Faurndau Fußball und hat einen Ausbildungsplatz zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse in der Tasche – vorausgesetzt, die Noten stimmen im letzten Schuljahr, das noch vor ihm liegt.

Ahmed Alkoud ist ein Beispiel dafür, wie Integration gelingen kann – und zwar nicht nur die berufliche, sondern auch die gesellschaftliche. Seit zwei Jahren betreut ihn der Göppinger Verein „Eins zu Eins“, griff ihm beim Sprachunterricht unter die Arme, vermittelte eine Stelle bei der Wilhelmshilfe, wo der junge Mann aus Damaskus parallel zur Schule den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) absolvierte. Er will auf jeden Fall in Deutschland bleiben. Auch wenn ihm die Disziplin hier und die Regeln des sozialen Miteinanders anfangs sehr fremd vorkamen: „In Syrien muss man andere bestechen, um etwas zu bekommen.“

„Der Aufwand für eine einzelne Person ist immens, aber notwendig“, sagt Heike Till, zusammen mit Renate Müller-Birk Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. Und bei Ahmed Alkoud hat sich der Einsatz seines Betreuers augenscheinlich gelohnt. Leitidee von „Eins zu Eins“ sei eine „zielgerichtete und individuelle Förderung sowie ein gelebtes Mit­einander“, unterstreicht Heike Till, „es geht nicht um Masse“. Der Betreuer soll den Teilnehmer bei der Eingliederung in unsere Gesellschaft unterstützen. Dies sei ein langfristiger Prozess, der viele Lebensbereiche umfasse – wie Sprache, Schule/Ausbildung, Arbeitsvermittlung, Gesundheit, Freizeit/Wohnen und Rechtliches.

Der Vorstand war vor gut zwei Jahren recht euphorisch in dieses Unternehmen gestartet. „Heute ist es etwas nüchterner, weil eben auch Erfahrungen dazu kommen“, sagt Gerhild Epping, eine der drei qualifizierten Sprachlehrerinnen, die der Verein gewinnen konnte und die den Flüchtlingen ein bis zwei Mal wöchentlich zusätzlich zu den Integrationskursen Deutsch beibringen. Das Engagement in den Sprachkursen sei sehr hoch, auch wenn die Teilnehmer unterschiedlich schnell Fortschritte machten. Gerhild Epping ist aber rundum zufrieden: „Ich finde es toll, was die in zweieinhalb Jahren lernen.“

Rückschläge musste der Verein jedoch in Sachen Schule und Ausbildung einstecken. In enger Kooperation mit dem Jobcenter konnte „Eins zu Eins“ sieben Praktika, acht Qualifizierungsmaßnahmen und fünf Bufdi-Stellen vermitteln. Die Qualifikationen, die die Flüchtlinge, meist aus Syrien und dem Irak, mitbrachten, reichten an die hiesigen Standards nicht heran, mussten die rührigen Vereinsmitglieder feststellen. Qualifizierungsangebote seien aber mitunter „als lästig empfunden“ worden, „Da haben wir viel Frust erlebt“, berichtet Heike Till. Die jungen Menschen hätten viel Zeit auf der Flucht verloren und wollten nun so schnell wie möglich einen Beruf erlernen. „Da haben wir auch Teilnehmer verloren, die dann einfach jobben gegangen sind.“

Die Resonanz der angefragten Unternehmen sei grundsätzlich sehr positiv gewesen, ergänzt Renate Müller-Birk. „Aber wir haben den Fehler gemacht, dass die Teilnehmer oft zu früh ein Praktikum begonnen haben, da fehlte es noch an der Sprache“, räumt Heike Till ein. Erfahrungen, aus denen der Verein gelernt habe. Unter dem Strich „haben wir im Durchschnitt eine etwas geringere Einsatzbereitschaft erlebt als erwartet“, lautet das Fazit der beiden Vorsitzenden – verbunden mit einer „eher hohen Anspruchshaltung im Hinblick auf die gewünschte berufliche Tätigkeit“.

Die größte Herausforderung sieht der Verein jedoch „im gelebten Miteinander“, berichten Heike Till, Renate Müller-Birk und Andrea Mönich, die sich hauptsächlich um die Betreuer kümmert. „Es gibt fremde und konkurrierende Lebens- und Wertvorstellungen. Bei Gesprächen hierüber müssen beide Seiten Spannungen aushalten können“, heißt es im Tätigkeitsbericht von „Eins zu Eins“. Aus diesem Grund seien einige Betreuungsverhältnisse auch gescheitert. „Man konnte einfach keine Vertrauensebene herstellen“, fasst Heike Till zusammen. „Wenn aber mal eine Bindung da ist, ist sie sehr nachhaltig“, fügt sie hinzu.

Im Umgang mit den unterschiedlichen Kultur- und Wertvorstellungen sei eine professionelle Unterstützung wünschenswert, Gespräche in diese Richtung seien aber bisher erfolglos gewesen. Zudem fehle es an Mitstreitern in der Verwaltung und Organisation, das ehrenamtliche Engagement sei insgesamt zurückgegangen. Daher seien seit Mai 2017 auch keine neuen Teilnehmer aufgenommen worden. Nach der Sommerpause findet die nächste Mitgliederversammlung statt. Bis dahin will der Vorstand weiter nach Mitstreitern suchen. „Sollte dies nicht gelingen, werden wir uns dort über die Konsequenzen unterhalten“, kündigen die Vorsitzenden an. Bestehende Betreuungsverhältnisse sollen aber in jedem Fall fortgeführt werden. Dass sich die Arbeit und Mühe lohnen, zeigt Ahmed Alkoud, der wild entschlossen ist, sein gutes Deutsch noch mehr zu verbessern.