Konzert Gregorianika singt im Kloster Lorch

Lorch / SWP

Auch im Jahr 2018 kommt die Gruppe Gregorianika wieder auf Konzertreise nach Deutschland. Am Sonntag gastiert der Chor ab 19.30 Uhr in der Klosterkirche in Lorch. Dabei wird der typisch meditative Charakter der Gregorianik nicht zu kurz kommen. Zu hören sind neben bekannten Titeln wie „Ameno“ und „Mönchsgebet“ einige Eigenkompositionen. Karten gibt es im Touristikbüro Kloster Lorch, Tel. (07172) 92 84 97. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Um 17 Uhr findet zur Einstimmung auf das Konzert eine Sonderklosterführung statt.