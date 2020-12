Es wird kein gewöhnliches Weihnachtsfest in diesem Jahr: Auch die Kirchengemeinden im Kreis Göppingen reagieren bei einer Inzidenz von knapp 200 – teils mit Absagen. Anders als geplant, wird weder in der Stadthalle noch in der EWS-Arena in Göppingen Weihnachten gefeiert.„Nach Abstimmung mit v...