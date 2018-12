Mehlis geht Göppinger Stadtplanerin wechselt nach Nürtingen

Göppingen / Susann Schönfelder

Den Bürgermeister-Posten in Filderstadt bekam sie nicht. Jetzt wurde Susanne Mehlis zur Stadtplanerin in Nürtingen gewählt.

Im zweiten Anlauf hat’s geklappt: Susanne Mehlis, Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung, Stadtentwicklung und Baurecht im Göppinger Rathaus, ist am Dienstagabend in nicht-öffentlicher Gemeinderatssitzung zur Leiterin des Stadtplanungs- und Umweltamts in Nürtingen gewählt worden. Bei der Bewerbung um das Amt der Baubürgermeisterin in Filderstadt hatte sie im September eine Niederlage einstecken müssen. Gewählt wurde Susanne Schreiber, damals Stadtplanerin in Nürtingen.

Sie werde die Hohenstaufenstadt mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen: „Wir haben in Göppingen tolle Projekte, viel zu tun und viel bewegt. Und ich habe ein sehr gutes Team hier“, lautet ihr positives Fazit. War es dann nie ein Thema, sich auf die bald freiwerdende Stelle des Göppinger Baubürgermeisters zu bewerben? „Ich bin nicht angesprochen worden“, sagt Susanne Mehlis, die seit 1. März 2014 Stadtplanerin und Fachbereichsleiterin ist. Daher sei eine Bewerbung keine Option gewesen.

Zwei Stellen im Rathaus sind zu besetzen

Die Stadt Göppingen muss nun binnen kurzer Zeit zwei neue Stellen besetzen. Die Amtszeit des Göppinger Baubürgermeisters Helmut Renftle endet am 30. April kommenden Jahres. Nach dem Ablauf der Bewerbungsfrist Ende November stand fest: 20 Bewerber wollen auf dem Chefsessel im Baudezernat der Hohenstaufenstadt Platz nehmen.

Was Oberbürgermeister Guido Till zum Weggang von Susanne Mehlis sagt und wie sie selbst auf ihre Zeit in Göppingen zurückblickt, das liest du in der NWZ-Ausgabe vom Donnerstag, 20. Dezember, sowie im E-Paper.

