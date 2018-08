Vorschau Göppinger Schlosshof: Drei Tage Open-Air-Kino

Göppingen / SWP

Drei Tage Open-Air-Kino mit vorheriger Livemusik gibt es vom 2. bis 4. August in und um den Göppinger Schlosshof. Veranstalter ist das Kommunale Kino Open End. Gemeinsam mit dem Kulturreferat der Stadt und dem Caffe Bozen lädt die Kinoinitiative zum Filmvergnügen unter freiem Himmel ein. Drei besondere Filme werden wieder im Renaissanceschloss zu sehen sein.

Los geht es am Donnerstag um 19 Uhr mit Livemusik der Band Nikola feat. Andrea Lopez vor dem Schloss. Nach Pop, R&B und Soul wird um 21.30 Uhr im Innenhof der neue Film mit Josef Hader Arthur und Claire gezeigt. Im Film beschließen die beiden Hauptfiguren, die mit dem Leben abgeschlossen hatten, gemeinsam durch die Amsterdamer Nacht zu ziehen. Die beiden Lebensmüden freunden sich im Laufe der Nacht an, die einen unerwarteten Ausgang nimmt.

Am Freitag erklingt erst mal Funk und Soul mit Dominik Guerriero & Sasa Marjanovic, anschließend läuft Mr. Long. Der japanische Film ist eine Mischung aus Action, Tragödie und Komödie. Die Geschichte eines Auftragsmörders und begnadeten Kochs, der in das Leben eines kleinen Jungen, seiner Mutter und in ein Umfeld voller Sympathie gespült wird. Im Film verbinden sich eine außergewöhnliche Geschichte, Momente asiatischer Ruhe, dramatische Wendungen und komische Situationen zu einer emotionalen Reise.

Den Abschluss machen Neven & Stanko mit Chillout Music am Samstag, in deren Anschluss der Film Lucky von Regisseur John Caroll Lynch, eine Liebeserklärung an den unvergessenen Schauspieler Harry Dean Stanton, zu sehen ist. Der 91-jährige Stanton ist hier als uralter, eigensinniger Bewohner einer Kleinstadt in Arizona zu sehen, „als Lebensphilosoph mit unendlich gütigem Lächeln“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Filmbeginn im Schlosshof ist jeweils um 21 Uhr, ab 19 Uhr ist Livemusik zu hören.

Info Tickets zu acht Euro gibt es beim i-Punkt im Rathaus Göppingen, Restkarten an der Abendkasse ab 19 Uhr vor dem Schloss.