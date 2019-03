Nachdem bekannt wurde, dass das Göppinger Restaurant Anami wegen gravierender Hygieneverstöße sowie Nagerkot in Küche und Lager geschlossen werden musste, hat der Betrieb die Mängel jetzt beseitigt.

Von „ekelerregenden Bedingungen“ und „Kontaminationsrisiken für Lebensmittel“ ist im Bericht der Lebensmittelkontrolleure die Rede. Auf mündliche Anordnung hatten diese am vergangenen Freitag, 22. März, ein Göppinger Restaurant zur Schließung gezwungen.

Spätestens zwei Wochen nach Bekanntwerden der Hygeniemängel veröffentlicht das Landratsamt den Namen des betroffenen Restaurants. Werden die Mängel früher behoben, können der Lebensmittelbetrieb sowie die konkreten Verstöße auch schon früher öffentlich gemacht werden.

Gravierende Hygienemängel in Göppinger Restaurant

Im Falle der am Montag bekanntgewordenen Beanstandungen in einem Göppinger Restaurant, wurden die Mängel bereits am Mittwoch behoben, der Name des Betriebes taucht seitdem in den Ergebnissen der amtlichen Lebensmittelüberwachung auf. Es handelt sich dabei um das „Anami asiakitchen & bar“. Die Tabelle ist auf der Webseite des Landratsamtes abrufbar.

Nagerkot in der Küche

Konkret haben die Kontrolleure in dem Restaurant in zahlreichen Betriebsräumen, wie zum Beispiel im Gastraum, der Küche, im Thekenbereich, im Lager, im Keller sowie in der Personaltoilette Kotansammlungen von Schadnagern gefunden. „Auch im Lebensmittellagerraum im Keller mit offener Verbindung zur Küche sowie im Nebenraum zum Gastraum mit Lagerung von Arbeitskleidung war ein deutlicher Uringeruch von Schadnagern wahrnehmbar“, schreiben die Kontrolleure in ihrem Bericht.

Das Handwaschbecken in der Küche war zugestellt, die Kühlschränke im Küchenbereich waren mit alten Lebensmittelresten krümelig verunreinigt, als die Kontrolleure unangemeldet vorbeikamen.

Die unter diesen Bedingungen behandelten Lebensmittel, wie Fisch, Reis und Salat, seien infolge „der ekelerregenden Umgebungsbedingungen und vorgefundenen Kontaminationsrisiken durch Schadnager und deren Exkremente als verzehrsungeeignet zu beurteilen“, heißt es in dem Bericht weiter. Laut diesem sind die Mängel aber seit Mittwoch beseitigt, im Restaurant wird derzeit noch renoviert.

Liste geschlossener Lokale

Die ganze Liste der seit Anfang des Jahres geschlossenen Lokale im Kreis Göppingen stellt das Landratsamt als Tabelle zur Verfügung.

Nach sechsmonatiger Frist ist die Behörde verpflichtet, die Einträge zu löschen. Dass die Betriebe, die bei den Lebensmittelkontrollen auffällig geworden waren, öffentlich gemacht werden, ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wieder das geltende Verfahren. Dies gilt allerdings nur bei wiederholten und erheblichen Verstößen.

Das Restaurant „Anami“ gehörte früher zu einer Kette, wurde 2018 jedoch verkauft. Die gleichnamigen Restaurants in Böblingen und Pforzheim distanzieren sich von dem Vorfall in Göppingen.

