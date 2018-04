Handel Göppinger Online-Plattform hinkt hinterher

Göppingen / NWZ

Vor zwei Jahren ist die Online-Plattform der Göppinger Einzelhändler gestartet (www.onlinecity.gp). Doch sie hat noch eine geringe Zahl von Nutzern und erfüllt die Erwartungen der Händler nicht. Das sind Ergebnisse einer Befragung, die der Nürtinger Professor Dirk Funck mit seinen Studenten in Göppingen im Sommer 2017 vorgenommen hat. Die Ergebnisse waren kürzlich Teil des Vortrags, den Funck bei der Hauptversammlung des Marketingvereins Göppinger City hielt. „Titel: „Lokale Online-Plattformen – eine Chance für die Einkaufsstadt Göppingen“?

Doch die hiesige Plattform wies einen Bekanntheitsgrad von sechs Prozent und nur 100 Nutzer auf. Die Shop-Funktion spielte eine untergeordnete Rolle, sondern eher das Angbeot, die Service-Funktion und der Anreiz, die Innenstadt aufzusuchen. Die Schaufensterfunktion sieht Oliver Sihler, Geschäftsführer des Marketingvereins, auch als primäre Ziel der Plattform an, um „Lust auf Einkaufen in Göppingen zu machen“. Er verhehlt aber nicht, dass onlinecity.gp verbessert werden müsse. Das soll durch mehr Werbung geschehen. Sihler setzt auch darauf, dass eine solche Plattform Zeit brauche, um sich zu etablieren.

Nicht gut fiel auch das Ergebnis einer Händlerbefragung zur Online-Plattform aus. Fast jeder dritte Händler kannte das Angebot gar nicht. Jeder zweite der etwa 60, die mitmachen, habe schon über einen Austritt nachgedacht, weil die Ziele Umsatz- und Frequenzsteigerung nicht erreicht worden seien. Funcks Fazit: „Angebot und Präsentation blieben hinter den Erwartungen und Marktstandards zurück.“

In der Versammmlung des Marketingvereins sprach auch Oberbürgermeister Till neben den Themen Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt, das veränderte Kaufverhalten an und wies auf die Notwendigkeit hin, sich dem anzupasssen. In der Sitzung standen schließlich auch Wahlen auf dem Plan: Die Vorsitzende Stefanie Kremer wurde einstimmig für zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt, Stellvertreter sind Thomas Gehrke und, neu gewählt, Lisa Herr vom Stadtmarketing.