Bildung Göppinger Jugendsinfonieorchester in Venedig

Göppingen / SWP

Das Göppinger Jugendsinfonieorchester geht in den Pfingstferien auf Italien-Reise. Das Ensemble der Jugendmusikschule ist eingeladen, vom 23. bis 29. Mai am IX. Venezia Music Festival in Venedig teilzunehmen. Zu den Höhepunkten zählt ein Konzert am 25. Mai in der Basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venedig. Die Basilika gilt als der größte und bedeutendste Sakralbau der venezianischen Gotik. Auf dem Programm des Göppinger Jugendsinfonieorchesters stehen u.a. der Eröffnungssatz zu Mendelssohns „Italienischer Sinfonie“, das Nimrod-Adagio aus Elgars Enigma-Variationen, die Festliche Ouvertüre von Schostakowitsch sowie die Romanze F-Dur für Violine und Orchester von Beethoven mit dem siebzehnjährigen Geiger Jakob Kammerlander. Es nehmen Ensembles aus Kanada, Tschechien, Österreich und Deutschland teil.