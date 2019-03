Die Zugpferde der Göppinger Festsaison legen sich bald wieder ins Zaumzeug. Doch die Veranstalter brauchen Geld. Der Gemeinderat wird wohl ein paar Zuschussbrocken spenden.

Groovige Musik, gut gelaunte, tanzende Menschen und emsige Gastronomen. Mit einem Video vom vergangenen Fest im Park stimmte Lisa Herr vom Stadtmarketing die Stadträte im Kultur- und Sportausschuss ins Thema ein. In der jüngsten Sitzung am Donnerstag ging es um den Zuschuss an die Veranstalter des Publikumsmagneten, der jetzt „Sommer-Fest im Park“ heißt und dieses Jahr vom 26. bis 29. Juli in den Oberhofenanlagen steigt.

Zuschuss wird vorab ausbezahlt

15 000 Euro sollen die Firmen R2 Werbeagentur und Jamstream Events bekommen, die zusammen mit den Gastronomen das Treiben unter den Platanen auf die Beine stellen. Im Ausschuss gab es viel Lob dafür, dass das Fest nach dem vorübergehenden Aus vor drei Jahren nun wieder mit viel Flair die Massen lockt. Die Stadträte stimmten zu, die Zuschusssumme vorab auszubezahlen und sich die Rechnungen im Nachlauf nachweisen zu lassen.

Zahlen oder weglassen?

Unumstritten war das nicht. Emil Frick (FWG) forderte ein, dass demnächst die noch nicht fertige Schlussabrechnung des Festes vom vergangenen Jahr vorgelegt werden müsse. Susanne Weiß (FDP/FW) merkte an, dass das Fest letztlich eine kommerzielle Veranstaltung sei. Lisa Herr betonte jedoch, dass mit der Summe, die im Oberhofenpark nicht vorhandene Infrastruktur wie Toilettenanlagen, Anschlüsse, Abflüsse und der Sicherheitsdienst bezuschusst werde, nicht aber das Musikprogramm. Und Oberbürgermeister Guido Till erinnerte daran, dass man nach dem zwischenzeitlichen Aus des Festes vor der Wahl gestanden habe, sich auf die Unterstützung einzulassen oder auf die stimmungsvolle Veranstaltung zu verzichten. Der Kulturamtsleiter der Stadt, Wolfram Hosch, berichtete, dass auch bereits zu Zeiten, als der Verein „Kulturmaschine“ das Fest veranstaltet habe, Leistungen im Gegenwert von etwa 5000 Euro geflossen seien.

30.000 Euro für das Stadtfest

Geld gibt es auch für das Göppinger Stadtfest, das vom 6. bis 8. September die Straßen der Innenstadt füllen soll. Auch hier ist seit wenigen Jahren unter neuen Vorzeichen durch einen Wechsel bei der Interessengemeinschaft Stadtfest „eine neue Dynamik, eine große Akzeptanz und Begeisterung zurückgekehrt“, wie die Stadtverwaltung konstatierte. 30 000 Euro gibt die Stadt als Zuschuss für das Fest dazu. 5000 Euro mehr als bisher, unter anderem weil das Straßenkunstfestival inzwischen in das Programm integriert wurde.

Es gibt noch mehr Feste

Darüber hinaus sind auf den Göppinger Plätzen wie 2018 wieder weitere sommerliche Veranstaltungen geplant. Allerdings mit unterschiedlicher Intensität.

Schlossplatz Der „Tag der Manufaktur“ soll gemeinsam mit dem Blumen- und Dekomarkt am 4. Mai organisiert werden.

Foggiaplatz Weniger Besucher hatte die Veranstaltung auf dem Foggiaplatz unter dem Motto „Italien und Latein“ zusammen mit dem Schulfest des Freihof-Gymnasiums. Dennoch soll das Ereignis am 24. Juli wiederholt werden.

Schillerplatz Auch wenn der Publikumszuspruch bei „Genuss und Gesundheit“ recht gering war, wollen die Anrainer des Schillerplatzes die Veranstaltung beibehalten.

Spitalplatz Hinter der Veranstaltung auf dem Spitalplatz („Kunst und Kreativität“) steht noch ein Fragezeichen, berichtete Hosch. Eventuell springt der Citymarketingverein auf.

Kornhausplatz Der Zuspruch unter dem Motto „Ort des Lesesns“ war eher verhalten. Es wurde ein zweijähriger Rhythmus vereinbart.

