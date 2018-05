Göppingen Göppinger Einzelhandel ist weiter im Wandel

Göppingen / Von Arnd Woletz

Die Göppinger Geschäftslagen werden weiter schrumpfen, prophezeiht ein Gutachter. Die Stadt steht aber bei Zentralität und Nahversorgung gut da.

Die Einkaufsstadt Göppingen hat für das Umland immer noch eine herausragende Bedeutung. Das schlägt sich in einer sehr hohen Zentralitätskennzahl nieder. Doch auch in der Hohenstaufenstadt steckt der Handel in einem dramatischen Strukturwandel, der sich weiter fortsetzen wird. In den vergangenen zwölf Jahren hat die Stadt etwa ein Fünftel der Geschäfte verloren (siehe Infokasten). Dabei ist die Lage der Stadt trotz aller Konzentrationstendenzen im Vergleich zu anderen Mittelzentren vergleichsweise stabil. Das sagte Gerhard Beck von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA). Im Auftrag der Stadt haben er und seine Kollegen das Einzelhandelsgutachten für Göppingen weiter entwickelt. Im Gemeinderat stellte er am Donnerstagabend Zwischenergebnisse vor.

Die herkömmlichen EinkaufsGeschäfte werden sich künftig im Wesentlichen auf die Hauptlagen wie die Marktstraße und die angrenzenden Gebiete konzentrieren, meinte Beck. In den einst stark mit kleinen Läden besetzten Nebenlagen, beispielsweise an der Kirchstraße in der nördlichen Kernstadt, wird der Einzelhandel weiter austrocknen.

Dabei bleibe in Göppingen die Einzelhandelsfläche durch größere Neueröffnungen insgesamt vergleichsweise stabil. Die Zahl der Geschäfte werde sich aber deutlich verringern, meinte der Experte. In die vom Einzelhandel geräumten Erdgeschosse ziehen oft Nutzer ein, die bisher vor allem in den Obergeschossen angesiedelt waren, also Dienstleister wie Versicherungen oder andere Büronutzungen sowie Wohnfunktionen. Die Stadt solle diesen Strukturwandel „konsequent weiter entwickeln“, sagte der Diplom-Geograph. Insgesamt sei sie mit der Entwicklung der Innenstadt auf einem guten Weg.

Keine guten Prognosen hatte der Gutachter allerdings für die Vielfalt des Handels in ehemals bunt bestückten Stadtteilen wie dem Bodenfeld, „wo der letzte Laden zugemacht hat“, wie Beck sagte. Dorthin kehren solche Geschäfte auch nicht mehr zurück. Diese Entwicklung betreffe mittlerweile sogar kleinere Nachbarstädte wie Lorch oder Weilheim.

Differenzierter fällt die Prognose allerdings für die Lebensmittelversorgung aus. Da seien die meisten Standorte in der Kernstadt Göppingen besser ausgestattet als noch vor einigen Jahren. Doch es gebe auch weiter entfernte Gebiete und Stadtbezirke, in denen keine realistische Chance mehr bestehe, dass ein Nahversorger aufmacht. Neben Bartenbach seien das die kleinen Stadtbezirke wie Maitis, Hohenstaufen oder Bezgenriet. Die meisten davon seien durch Nachbarstandorte mitversorgt: Bezgenriet von Jebenhausen, Bartenbach von Rechberghausen und Faurndau von Wangen. In den kleinen Stadtbezirken sei es zu empfehlen, die nicht motorisierten Kunden zu den Geschäften zu bringen, etwa mit Bürgerbussen.

Für den Stauferpark mit 1300 Einwohnern und vielen Arbeitsplätzen bestehe noch eine realistische Chance für eine Neuansiedlung, meint die GMA. Zu den Handlungsempfehlungen der Konsumforscher gehört auch, den Standort Nördliche Ringstraße mit kleinteiligem Handel zu sichern, beispielsweise mit einem Nahversorgungsangebot am heutigen Technischen Rathaus. Außerdem solle der Lebensmittelladen am Faurndauer Hirschplatz gestärkt werden.

Im Gremium herrschte insgesamt Zufriedenheit, dass Göppingen noch vergleichsweise gut dastehe. Mit der Gestaltung vieler Plätze und Straßen in den vergangenen Jahren und der guten Gastro-Szene biete die Stadt immer noch ein Einkaufserlebnis, so der Tenor. Felix Gerber (CDU) mahnte, man solle die Stadt nicht immer schlechtreden. Kontrovers debattiert wurde erneut über die Themen Autoverkehr sowie Parken. Und es gab auch Kritik an den Aussagen im Gutachten. Barbara Schrade (Grüne) beispielsweise fand es „absolut inakzeptabel“, dass für Bartenbach die Nahversorgung in Rechberghausen gesichert sein soll. OB Till verwies darauf, dass in Bartenbach die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes an der B 297 vor Jahren am Einwand der Regionalplaner scheiterte.

Ein großes Fragezeichen schwebte in der Diskussion über dem seit Jahren geplanten Einkaufszentrum in der Bleichstraße. Mehrere Gemeinderäte fragten die Verwaltung nach dem Stand der Dinge. Der Oberbürgermeister kündigte an, demnächst ein Gespräch mit dem potenziellen Bauherren zu führen. Der Handelsexperte von der GMA sagte in der Sitzung, dass vieles von der Mieterstruktur abhängen werde. Die Zeit der kleinteiligen Geschäfte sei allerdings auch in Einkaufszentren wohl vorbei. Wahrscheinlicher sei eine eigenständige Funktion mit großflächigen Filialen.