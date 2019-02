Ehrenamt Göppinger Agenda-Gruppe am Scheideweg

Göppinger Agenda-Gruppe am Scheideweg

Göppingen / Von Arnd Woletz

Der Eislinger Oberbürgermeister kommt nach Göppingen zu einer Veranstaltung zum Thema Radverkehrsplanung in Innenstädten. Die Stadtverwaltung Göppingen fehlt, genauso wie auch Mitglieder des Gemeinderats. Das frustriert die Veranstalter – den Arbeitskreis Stadtentwicklung und Verkehr der Lokalen Agenda 21 (AK). Denn dies ist nicht das einzige Beispiel, bei dem die AK-Mitglieder Interesse und Wertschätzung vermissen. „Wir haben Einiges auf den Weg gebracht, aber nicht viel umgesetzt“, bekannte Armin Brendel, der Sprecher des AK jetzt bei einem Treffen der Agenda-Mitglieder selbstkritisch. Ob sich eine junge Frau, die zum ersten Mal an einer Sitzung des AK teilnahm, motiviert fühlte, sich weiter einzubringen, ließ sie deshalb offen. Denn tatsächlich macht sich unter den AK-Mitgliedern Frust breit. „Der Gemeinderat scheint sich nicht für unsere Ideen zu interessieren, die Verwaltung eh nicht“, stelle Brendel fest.

So sei jetzt eine Leitlinie für eine weitere Bürgerbeteiligungsphase beschlossen worden – aus Sicht des Agenda-Arbeitskreises „ganz ohne Bürgerbeteiligung“. Denn die Agenda 30 löst die Lokale Agenda 21 ab. Die Stadt hat deshalb eigens eine Mitarbeiterin eingestellt, die aus Bundesmitteln finanziert wird. Madeleine Mitschke wird „vor den Sommerferien“ zu einer Auftaktveranstaltung einladen. Konkrete Projekte sollen dann nach den Sommerferien angegangen werden. Für den Arbeitskreis stelle sich nun die Frage, ob er sich in diesen neuen Beteiligungsprozess einbringen und wenn ja, mit welchen Projekten.

Die Liste von Ideen und Plänen ist lange. Sie reicht von einer Fahrradverleihstation und Carsharing über eine Mobilitätszentrale, die diesen Namen auch verdient, bis zum „Ende des Abrissfiebers in der Innenstadt und der Entwicklung des Gebiets am Burgwegs, ohne seine Struktur zu zerstören“, zählt Brendel auf. „An der Mobilitätszentrale sollten wir dranbleiben. Sie ist unser Projekt“, bekräftigte Susanne Brzuske. Jetzt wird überlegt, ob sich der AK in den neuen Prozess einbringen wird. „Solange wir nicht geklärt haben, wie unsere Arbeit künftig aussehen soll, brauchen wir keine Entscheidungen treffen“, meint Heiko Stobinski.