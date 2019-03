Meisterkonzert Göppingen: Klarinettistin Sharon Kam begeistert

Göppingen / Ulrich Kernen

Neben Duke Ellington standen vier weitere amerikanische Komponisten auf dem Programm des Meisterkonzerts in der Göppinger Stadthalle: George Gershwin, Aaron Copland, Artie Shaw und Leonard Bernstein. Sie waren alle Kinder von jüdischen Einwanderern, die den typischen „american sound“ mitprägten und mit den Möglichkeiten eines modernen Sinfonieorchesters zusammenbrachten.

Zu verdanken hatten das die Göppinger Zuhörer dem Dirigenten Garry Walker und dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie. Am Anfang stand von George Gershwin „Ein Amerikaner in Paris“ (1928). Ein ungewöhnlich großer Orchesterapparat war aufgebaut, um die Atmosphäre der 20er-Jahre in Töne zu fassen, so wie sie ein amerikanischer Tourist erleben konnte. Das Orchester ließ die vielen unterschiedlichen Reiseeindrücke exakt und zügig vorüberziehen. Darunter mischte sich aber auch ein weiches Solo des Englischhorn: Es sang vom Heimweh des Fremdlings nach den „Staaten“.

Verstärkt wurde der Schmerz durch einen von der vorzüglichen Trompete vorgetragenen Blues – vertraute Klänge aus weiter Ferne… Ein ausgelassener, quirliger Charleston ließ Hoffnung aufkommen. Das war großes Gefühlstheater für großes Orchester. Die Erkenntnis des Amerikaners: Zu Hause ist es doch am schönsten!

Nun folgten zwei kurze Konzerte mit der international renommierten Klarinettistin Sharon Kam. Das Konzert von Aaron Copland wurde für Benny Goodman komponiert, der zugleich klassisch musizierte und anerkannter Jazzmusiker war. Das Orchester bestand nur aus Streichinstrumenten, ergänzt durch Harfe und Klavier, um Rhythmisches zu unterstreichen.

Zunächst konnte man in einem meditativen Teil entspannen. Die zarte Harfe verband sich mit homogenem Streicherklang. Der Klarinettistin war „freies Spiel“ erlaubt. Dabei kletterte sie auch in sehr hohe Register, wo der Klang im „ewigen Schnee“ aber doch scharf wurde. Nach einer atemberaubenden Kadenz ging es in den zweiten Teil über, der die Exaktheit eines Sinfonieorchesters mit der kessen Spontanität des Soloinstruments verband.

Ein anderer Ton herrschte danach im „Concerto“ von Artie Shaw, das unüberhörbar eine Big-Band-Bearbeitung war. Das Orchester spielte darin nur eine Nebenrolle. Mit beeindruckendem Können und ansteckender Spiellaune improvisierte Sharon Kam swingend – nach Noten! Das steigerte sich bis zum extrem hohen Schlusston, zirkusreif, aber doch schmerzhaft fürs Gehör… Wem das Concerto bekannt vorkam, dem sei in Erinnerung gebracht: Es wird auch in dem Fred-Astaire-Film „Second Chorus“ gespielt, der eine Oscar-Nominierung für „Beste Filmmusik“ erhielt.

Auch das nächste Stück „Three Dance Episodes“ von Leonard Bernstein ist an einen Film gebunden. In „On the Town“ treffen sich drei Matrosen zu einem abenteuerlichen Landurlaub. Entsprechend ging es auch in den drei Zwischenspielen zu! Die rheinischen Musiker brachten die für Bernstein typischen scharfen Rhythmen präzise und zugleich spontan rüber. Im Kontrast dazu konnten die hohen Bläser in sanften Miniaturen mit gepflegter Tonkultur überzeugen.

Im Schlussstück des Meisterkonzerts hieß es dann: „Duke Ellington meets Arturo Toscanini“. Der größte Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts hatte die „Harlem Suite“ für das NBC Symphony Orchestra geschrieben. Da geriet manches doch akademisch gründlich, aber durch die Orchesterfarben veredelt, zum Dahinschmelzen waren Bläser- und Schlagzeugsoli.

Nach der entspannenden Zugabe „Jazz pizzicato“ von Leroy Anderson stand das Fazit (Leonard Bernstein folgend) fest: Es gibt keinen Unterschied zwischen U-Musik und E-Musik. Es gibt nur gute oder schlechte Musik. Und das waren zwei Stunden bester Musik!