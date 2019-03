Breitband Göppingen hat kein Interesse an Breitband-Bündnis

Göppingen / Margit Haas

„Aktivismus-Trallala“ – „Erpressung“ – „unwirtschaftliche Bereiche bleiben uns eh“ – kurz: „Wir brauchen keinen Zweckverband.“ Das sind Zitate aus dem Göppinger Gemeinderat vom Donnerstagabend. Selten einmütig zeigten sich Sprecher aller Fraktionen. Bereits zu Beginn der Ratssitzung hatte Oberbürgermeister Guido Till mitgeteilt, dass der Gemeinderat über den Beitritt zum „Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen“ diskutieren werde, der Punkt aber von der Tagesordnung genommen sei und deshalb auch nicht entschieden werde. „Wir wissen, welche Verantwortung wir für den Breitbandausbau haben“, betonte das Stadtoberhaupt. Der könne man in kommunaler Verantwortung aber besser gerecht werden als in einem Zweckverband, in dem die Stadt nur drei Stimmen habe und jederzeit von kleinen Kommunen überstimmt werden könne. Till betonte, es gehe nicht darum, Opposition gegen den Landkreis aufzubauen. Nach einem langen Abwägungsprozess sei die Verwaltung aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stadt von dem Bündnis keinen Mehrwert habe und lieber in die Aktivitäten der eigenen Stadtwerke investieren sollte.

Regionalrat Jan Tielesch (CDU) widersprach. „Wir haben ein Angebot, ein Problem zu lösen, das wir bisher nicht geschafft haben“. Und: „Was ich nicht haben will ist, dass alle um uns herum den Breitbandausbau haben und wir diskutieren noch um die Finanzierung.“ Alexander Fromm, der Wirtschaftsförderer des Landkreises, betonte: „Sie müssen Ihren Bürgern verkaufen, weshalb Sie an dieser Chance nicht teilhaben wollen.“