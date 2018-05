Sanierungen Göppingen gibt Gas für Schlaglochpisten

Das Göppinger Sanierungsprogramm für 2018 und 2019

Das Programm der Göppinger Wege- und Straßenerneuerung sowie Belagssanierungen für die Jahre 2018 und 2019 wird in größeren Paketen an die Firma Gebrüder Lutz aus Reichenbach/Fils vergeben. Größere Posten wie die Krettenhofstrecke und die Bartenbacher Ortsdurchfahrt werden von der Verwaltung separat vergeben. Insgesamt stehen dafür aus mehreren Teilhaushalten knapp 3,4 Millionen Euro zur Verfügung.

Ausgewählte Straßenstrecken aus dem Sanierungsprogramm sind:

● Bruckwasen an der Fils

● Hildenbrandweg am Oberholz

● Falkenstraße in Jebenhausen

● Krettenhofweg

● Lerchenberger Straße in Bartenbach

● Ailstraße Hohenstaufen

● Faurndauer Straße / Nikolaus-Lenau-Straße

● Hauptstraße westlich des Schillerplatzes

● Jahnstraße von der Maybach- zur Heininger Straße

● Blumenstraße bei der Stadthalle)

● Schelmenstraße in Bartenbach

● Tannenstraße

● Hohenstaufenstraße

● Keplerstraße bis Einsteinweg

● Ortsduchfahrt Maitis, zweiter Abschnitt

● Zeppelinstraße zwischen Mozart- und Stadionstraße