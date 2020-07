Sarah Schweizer führt die Christdemokraten im Wahlkreis Göppingen in den Landtagswahlkampf: Bei der Nominierungsversammlung der CDU in der Bürenhalle in Wäschenbeuren setzte sich die 36-jährige Juristin aus Göppingen klar gegen ihre Konkurrentin, Manuela Raichle (45) aus Eislingen durch. Auf Schweizer, deren Bewerbungsrede mehrmals von spontanem Applaus begleitet wurde, entfielen 102 von 117 gültigen Stimmen. Die Diplom-Verwaltungswirtin Raichle, Vorstandsmitglied der CDU-Frauenunion Göppingen, kam auf 15 Stimmen. Beide Bewerberinnen hatten in der unter Corona-Bedingungen abgehaltenen Versammlung jeweils 15 Minuten Zeit, um sich den Mitgliedern vorzustellen und für ihre Kandidatur zu werben.

Schweizer will Direktmandat zurückerobern

Sarah Schweizer, Chefin des Göppinger CDU-Stadtverbands, Mitglied des Göppinger Gemeinderats und stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende, kündigte einen „leidenschaftlichen Wahlkampf“ an, um bei der Landtagswahl am 14. März kommenden Jahres für die CDU das Direktmandat im Wahlkreis Göppingen zurückzuerobern. Dieses hatten die Christdemokraten bei der Wahl vor vier Jahren an die Grünen verloren.

Färber tritt wieder an

Während im Foyer der Bürenhalle die Stimmen für Sarah Schweizer und Manuela Raichle ausgezählt wurden, kündigte der CDU-Bundestagsabgeordnete Hermann Färber aus Böhmenkirch am Rednerpult an, bei der Bundestagswahl, die ebenfalls im kommenden Jahr stattfindet, wieder anzutreten. Ihren Bundestagskandidaten nominiert die CDU im Landkreis am Freitag kommender Woche – ebenfalls in der Bürenhalle in Wäschenbeuren.