Wohnen Göppingen beim Bauen hinten dran

Göppingen / Von Arnd Woletz

Wie viele neue Wohnungen und Eigenheime werden in den nächsten 20 Jahren in der Hohenstaufenstadt wirklich gebraucht? Über diese Frage gehen die Meinungen auseinander. Der Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung sehen ein großes Defizit und wollen unter anderem im Gebiet „Dittlau“ bei Faurndau bis zu 800 Wohneinheiten bauen. Doch bei Anwohnern und bei Interessenvertretern aus der Landwirtschaft, der Immobilienbranche sowie bei den Bürgervertretern im Gemeinderat ist das umstritten. Das Rathaus hat ein Beratungsbüro eingeschaltet, das in seinem Auftrag den zu erwartenden Bedarf für die Gesamt­stadt analysieren soll. Thomas Abraham vom Büro „Empirica“ stellte Zwischenergebnisse am Donnerstagabend im Gemeinderat vor.­

Die Randbedingungen sind klar: Die Einwohnerzahl der Kreisstadt wächst wieder, nicht nur wegen der Flüchtlinge, sondern weil Göppingen auch eine außergewöhnlich hohe Arbeitsplatzdichte bieten kann. „Wirklich überraschend“ fand Abraham, dass die Bau-Intensität in Göppingen bei Ein- und Zweifamilienhäusern in den vergangenen acht Jahren gering war. Sie rangiere deutlich unter dem Landesdurchschnitt und ist im Landkreis fast Schlusslicht. Vor allem kleine Gemeinden im Göppinger Umland bauten im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich mehr neue Eigenheime, beispielsweise Birenbach zweieinhalb Mal, Wäschenbeuren gut doppelt so viele. Göppingen rangiert etwa gleichauf mit Eislingen und Schwäbisch Gmünd am Ende der Skala. Bei Mehrfamilienhäusern liegt Göppingen im Mittelfeld.

Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sind laut Abraham in der Stadt in den vergangenen sechs Jahren um 50 Prozent nach oben geschossen, im Landkreis-Durchschnitt um 40 Prozent: Abrahams Fazit: „Da haben Sie zu wenig gebaut.“ Mit entsprechenden Angeboten könne man den Zuzug nämlich durchaus steuern. Das gilt für Senioren genauso wie für junge Arbeitskräfte oder Familien. Auch die Mieten sind um 30 Prozent gestiegen, das ist allerdings Landesdurchschnitt.

Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung und der Altersverteilung hängt von vielen Faktoren ab. Abraham bezeichnete die verschiedenen möglichen Szenarien für Göppingen als „moderat“. Liegt die Einwohnerzunahme aber am oberen Rand des zu erwartenden Korridors, geht Göppingen bis 2036 wieder Richtung 60 000 Einwohner. Dann läge der Neubau-Bedarf in der Stadt Göppingen in den nächsten drei Jahren bei jährlich 73 Ein- und Zweifamilienhäusern sowie 129 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Danach würde sich der Bedarf etwas abschwächen. Insgesamt wären nach diesem Szenario in den kommenden 18 Jahren etwa 3150 neue Wohneinheiten in der Stadt nötig.

Die Deutung dieser Zahlen im Gemeinderat fiel unterschiedlich aus: OB Guido Till hielt einen flammende Appell dafür, den Bau von Einfamilienhäusern und die Eigentumsbildung nicht länger zu tabuisieren. Ihm sei es „eine Herzensangelegenheit“, Platz für junge Familien zu schaffen, die wegen des sehr guten Arbeitsplatzangebots in die Stadt kommen wollten. „Das zeigt, dass wir nicht völlig daneben liegen“. Rückendeckung bekam er beispielsweise von Wolfgang Berge (FWG). „Das unterstreicht, was wir schon immer vermutet haben, nämlich dass vieles an Göppingen vorbei auf die Dörfer geht.“ Vertreter von SPD und Grünen waren mit Schlussfolgerungen vorsichtiger: Armin Roos (SPD) wies darauf hin, dass vieles „Spekulation“ sei und sich auch schnell wieder ändern könne.