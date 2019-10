Gitarren in den unterschiedlichsten Formen und Farben: Im Showroom von Siggi Braun in Göppingen geht das Musiker-Herz auf. Die Manufaktur für hochwertige Instrumente ist international bekannt.

Jede Gitarre ist ein Unikat

Den Kontakt zu seinen Kunden, die aus der ganzen Welt kommen, hält er meist über Facebook und per Email, viele kommen aber auch im Showroom in Göppingen vorbei und suchen sich im Holzlager genau jene Holz-Platte und Oberfläche aus, aus denen später ihre Gitarre gebaut wird. „Einige Kunden kommen mit gezielten Ideen und haben ihre Gitarre quasi bereits vorgezeichnet – andere lassen sich von unseren Ideen begeistern“, berichtet Siggi Braun. Jedes Instrument ist ein Unikat, das mit einer eigenen Identnummer versehen ausgeliefert wird. Zwar gebe es einige Standard-Varianten in Form und Farben – im Grundsatz könne sich aber jeder Kunde seine ganz individuelle Gitarre zusammenstellen, berichtet Braun. Und handgemacht seien ohnehin alle. In der Werkstatt im Göppinger Süden, unweit der Fachhochschule, stehen konventionelle Holzbearbeitungsmaschinen, „etwa 70 Prozent ist jedoch nach wie vor Handarbeit“, sagt Siggi Braun – und das soll auch so bleiben: Klasse statt Masse! Hier zählt Erfahrung und Präzision bis ins Detail. Seine Mitarbeiter hat er jahrelang geschult um die hohen Anforderungen an die Qualität der E- Gitarren erfüllen zu können.

Vintage-Optik sehr beliebt

Sehr gefragt sind zurzeit Vintage-Varianten, also neue Instrumente, die so kunstvoll bearbeitet werden, dass sie alt und gebraucht aussehen. „Der Trend zur Individualisierung nimmt immer mehr zu, das kommt uns als Custom Shop entgegen“, sagt Siggi Braun, der in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen seines Betriebs feiert. So eine „maßgeschneiderte“ Gitarre gefällt Hobbymusikern und Profis, die Wert legen auf ein individuell ausgestattetes und hochwertig verarbeitetes Instrument, das am Ende auch die klanglichen Vorstellungen erfüllt – oder, was nicht selten vorkommt, gar übertrifft.

Etwa zwei Drittel verkauft er im deutschsprachigen Raum, den Rest weltweit über zum Teil ausgesuchte Händler, von den USA bis Japan ist alles dabei. „Einfachere“ Modelle beginnen bei etwa 2500 Euro, je nach Kundenwunsch gibt es nach oben hin keine Grenze, was das Budget angeht. Weil die Kunden so begeistert sind, gibt es nur einen kleinen Wermutstropfen: „Wir haben für die Custom-Built-Gitarren zurzeit eine Lieferzeit von gut einem halben Jahr“, sagt Siggi Braun. Das Team freue sich darum auf Verstärkung – zum Beispiel gelernte Schreiner, die sich für den Gitarrenbau begeistern. Einst, als Siggi Braun angefangen hatte, handgemachte E-Gitarren herzustellen, war er Untermieter der Heininger Möbelwerkstätte Fritz. „Dort konnte ich die Maschinen nutzen und meine Firma aufbauen“, blickt Siggi Braun zurück. Heute gibt es die Werkstatt-Partnerschaft noch immer – mittlerweile in Göppingen – und ist noch enger zusammengewachsen. Denn: „Siggi Braun – Fine Young Guitars“ ist keine „One-Man-Show“, wie es bei vielen Musikinstrumentenbauern üblich ist. „Mir ist sehr wichtig mein Wissen und meine Erfahrung auch weiterzugeben“ erklärt Siggi Braun, bei dem man die Leidenschaft für seinen Beruf spürt. Zusammen mit den Mitarbeitern Uto Nowak, Dirk van Essen, seiner Frau Karin und Tochter Elena engagiert man sich für zufriedene, nicht selten begeisterte Kunden. Zu vielen pflegt man jahrelange, freundschaftliche Beziehungen, getreu dem Firmenmotto: „Join the family – go Custom“

Reparaturservice in Göppingen

„Es ist erstaunlich, wie viele Musiker mit schlecht eingestellten oder gar defekten Gitarren spielen“ wundert sich Braun. Das muss nicht sein! Im hauseigenen Repairshop werden Gitarren aller Fabrikate gewartet, repariert, umgebaut oder auch schon mal komplett neu lackiert. Und: Wer sein Instrument persönlich vorbeibringt, der kann im Showroom gleich noch eine echte Siggi Braun anschauen – und sich gerne inspirieren lassen für eine eigene Gitarre, die nur für ihn gebaut wird.

Kontakt:

Siggi Braun - Fine Young Guitars

Adolf-Safft-Str. 13

73037 Göppingen

Telefon: 07161 - 9459700

Mail: mail@siggi-braun.com

www.siggi-braun.com