Willy de Wit, Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) aus Wäschenbeuren wird auch in diesem Jahr Pilzbestimmungen vor Ort machen. Das kündigte er in einer Pressemitteilung an. Aufgrund der ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage, die die Pilze sprießen lassen, finde dies ab sofort statt.

Doppelgänger. Lieber gehen die Pilzsucher beim geringsten Zweifel zu mir, als ins Krankenhaus", so der Pilzsachverständige. Eigentlich sollte es beim Suchen keine Zweifel geben, denn das setze Unkenntnis voraus. „Das ist schon mal eine schlechte Voraussetzung für ein anschließendes leckeres Mal." Willy de Wit warnt, noch immer gebe es zahlreiche Pilzvergiftungen durch Unkenntnis und Unachtsamkeit. „Fast jeder Pilz hat eben seinen.

Pilz vom Experten bestimmen lassen

Die gesammelten Fruchtkörper sollten zur Beurteilung als Ganzes mitgebracht werden. Dazu entnimmt man den zu bestimmenden Pilz vorsichtig aus der Erde mit etwas Substrat. Hilfreich, aber nicht zwingend nötig, wäre die Angabe der unmittelbaren Umgebung des gefundenen Pilzes. Pilze mit abgeschnittenen Stielen sollten wegen der korrekten Bestimmung nicht, oder nur ausnahmsweise, bei eventuellen Vergiftungssymptomen mitgebracht werden.

Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM): Willy de Wit, Tel.: 0172 60 86 928, Adresse: Schwabstraße 4, Wäschenbeuren.